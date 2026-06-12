रणवीर सिंह और फरहान अख्तर की व्हाट्सएप चैट पर खुलासा, नॉन कॉओपरेशन जारी करने वाले अशोक पंडित ने दिया बयान

अशोक पंडित ने ये भी कहा कि किसी भी शिकायत पर फैसला लेने से पहले दोनों पक्षों को सुनना संगठन की नीति होती है। इसी प्रक्रिया के तहत संबंधित पक्ष को कई बार लेटर भेजे गए, लेकिन कथित तौर पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद उपलब्ध दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर संगठन ने अपना रुख तय किया। उन्होंने ये भी बताया कि इस मामले में व्हाट्सएप चैट पढ़ी गई जो रणवीर सिंह, फरहान अख्तर और रितेश सिदवानी के बीच की थी।