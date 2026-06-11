गंभीर बीमारी से जूझ रहा था शख्स, अनुपम खेर ने उड़ा दिया मजाक, सच जानकर हो गए शर्मिंदा

बाद में जब अनुपम खेर ने उनसे बातचीत की तो डेविड ने बताया कि उन्हें एक मेडिकल कंडीशन है, जिसकी वजह से उनका वजन ज्यादा है। डेविड ने बताया कि वो एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वो पहले एयरलाइंस इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं और जानते हैं कि केबिन क्रू के कर्मचारी कितनी मेहनत करते हैं। यही कारण है कि जब भी वो सफर करते हैं, तो उनके लिए कुछ मीठा लेकर जरूर जाते हैं।