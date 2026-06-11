बंगाल राजनीति में भूचाल! श्रीलेखा मित्रा ने चला दांव, TMC सांसद जून मालिया पर जमकर बरसीं अभिनेत्री

श्रीलेखा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राजनीतिक नेताओं के बयान कई बार लोगों को इमोशनल तौर से प्रभावित करते हैं और इसका नतीजा सड़कों पर दिखाई देता है। उनका मानना है कि नेताओं को ऐसे शब्दों से बचना चाहिए जो समाज में तनाव या टकराव की स्थिति पैदा करें। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जब राजनीतिक परिस्थितियां बदल जाती हैं तो आम कार्यकर्ताओं और समर्थकों की स्थिति क्या होती है, जो नेताओं की बातों पर भरोसा करके संघर्ष करते हैं।