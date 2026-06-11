खान परिवार में वापस लौटेंगी सलमान की एक्स भाभी? सोहेल खान को लेकर बोलीं सीमा सजदेह- वो मेरे बच्चों के पिता हैं

Seema Sajdeh On Sohail Khan After Divorce: बॉलीवुड के चर्चित खान परिवार का हिस्सा रह चुकीं सीमा सजदेह एक बार फिर सुर्खियों में हैं। हाल ही में एक शादी समारोह में पूर्व पति सोहेल खान के साथ उनकी मौजूदगी ने सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया। कई लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए कि क्या दोनों एक बार फिर अपने रिश्ते को नया मौका देने जा रहे हैं। हालांकि अब सीमा ने खुद सामने आकर इन अटकलों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है।