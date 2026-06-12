कौन थे दिनयार तीरंदाज? दिग्गज अभिनेता के निधन से इंडस्ट्री में पसरा मातम, ‘चलते चलते’ जैसी फिल्मों में कर चुके काम

Dinyar Tirandaz Dies: भारतीय टेलीविजन और बॉलीवुड की दुनिया से एक ऐसा नाम हमेशा के लिए विदा हो गया, जिसने कभी मुख्य नायक बनकर नहीं, बल्कि अपने दमदार किरदारों और सहज अभिनय से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। हम बात कर रहे हैं वरिष्ठ अभिनेता दिनयार तिरंदाज की, जिनके निधन की खबर ने मनोरंजन जगत को भावुक कर दिया है।