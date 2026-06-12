कौन थे दिनयार तीरंदाज? दिग्गज अभिनेता के निधन से इंडस्ट्री में पसरा मातम, ‘चलते चलते’ जैसी फिल्मों में कर चुके काम

Dinyar Tirandaz Death (सोर्स- एक्स)
Dinyar Tirandaz Dies: भारतीय टेलीविजन और बॉलीवुड की दुनिया से एक ऐसा नाम हमेशा के लिए विदा हो गया, जिसने कभी मुख्य नायक बनकर नहीं, बल्कि अपने दमदार किरदारों और सहज अभिनय से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। हम बात कर रहे हैं वरिष्ठ अभिनेता दिनयार तिरंदाज की, जिनके निधन की खबर ने मनोरंजन जगत को भावुक कर दिया है।
आज की पीढ़ी शायद उन्हें फिल्मों के कुछ यादगार किरदारों के लिए याद करती हो, लेकिन 80 और 90 के दशक के दर्शकों के लिए दिनयार तिरंदाज एक ऐसा चेहरा थे, जो टीवी स्क्रीन पर आते ही मुस्कान बिखेर देते थे। उनकी कॉमिक टाइमिंग, संवाद अदायगी और पारसी किरदारों को जीवंत बनाने की कला उन्हें बाकी कलाकारों से अलग बनाती थी।
दिनयार तिरंदाज उन कलाकारों में शामिल थे जिन्होंने अभिनय को केवल पेशा नहीं, बल्कि जीवन का हिस्सा बना लिया था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1980 के दशक में की और धीरे-धीरे टेलीविजन, थिएटर और फिल्मों में अपनी मजबूत पहचान बना ली।
उनकी शुरुआती फिल्मों में दुनिया जैसी फिल्में शामिल रहीं, लेकिन असली लोकप्रियता उन्हें छोटे पर्दे से मिली। उस दौर में जब भारतीय टेलीविजन तेजी से लोगों के घरों तक पहुंच रहा था, दिनयार अपने सहज अभिनय के कारण दर्शकों के पसंदीदा कलाकार बन गए।
अगर दिनयार तिरंदाज के करियर की सबसे यादगार उपलब्धि की बात की जाए तो उसमें लोकप्रिय कॉमेडी शो 'जुबान संभाल के' का नाम सबसे ऊपर आता है। इस धारावाहिक में निभाया गया उनका किरदार आज भी दर्शकों के बीच चर्चा का विषय है।
उनकी संवाद शैली और हास्य प्रस्तुत करने का तरीका इतना स्वाभाविक था कि लोग उन्हें किरदार के नाम से पहचानने लगे। यही शो उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और उन्होंने लाखों दर्शकों के दिलों में स्थायी जगह बना ली।
टेलीविजन के अलावा दिनयार तिरंदाज ने कई लोकप्रिय फिल्मों में भी काम किया। 'दिल है कि मानता नहीं', 'क्या कहना', 'चलते-चलते', 'हैलो ब्रदर', 'मैंने प्यार क्यूं किया' और 'कमाल धमाल मालामाल' जैसी फिल्मों में उन्होंने छोटे लेकिन प्रभावशाली किरदार निभाए।
भले ही वो मुख्य भूमिका में कम दिखाई दिए, लेकिन स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती थी। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी।
दिनयार तिरंदाज अपनी निजी जिंदगी को हमेशा लाइमलाइट से दूर रखते थे। वो पारसी समुदाय से जुड़े हुए थे और सरल जीवन जीने के लिए जाने जाते थे। राजनीति में सक्रिय रहे दिवंगत नेता रुस्तम तिरंदाज उनके भाई थे। हालांकि दिनयार ने हमेशा अभिनय की दुनिया को ही अपना कर्मक्षेत्र बनाया।
उद्योग से जुड़े लोग उन्हें बेहद विनम्र, अनुशासित और सहयोगी कलाकार के रूप में याद करते हैं। यही वजह है कि उनके निधन की खबर सामने आते ही कलाकारों और प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर भावुक श्रद्धांजलि दी।
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