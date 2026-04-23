एक्ट्रेस दिव्यांका सिरोही की मौत के बाद दोस्त ने तोड़ी चुप्पी! बताया 15 दिन पहले क्या हुई थी बात

Divyanka Sirohi Death: हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में उस समय हड़कंप मच गया, जब खबर आई कि उभरती हुई स्टार, दिव्यांका सिरोही, अब हमारे बीच नहीं है। 29 साल की उम्र, 13 लाख से ज्यादा सोशल मीडिया फॉलोअर्स और 50 से अधिक म्यूजिक वीडियो में काम करने वाली दिव्यांका की मौत में अब नए-नए खुलासे हो रहे हैं। पहले उनके दोस्तों ने सवाल खड़े किए थे कि आखिर क्यों दिव्यांका का पोस्टमार्टम नहीं हुआ? आखिर क्यों उनका अंतिम संस्कार इतने गुपचुप तरीके से हुआ। इसी सवालों के साथ उनके साथ उनकी मौत को 'डेथ मिस्ट्री' से कम नहीं माना जा रहा। वहीं, सामने आ रहा है कि दिव्यांका आर्थिक समस्या से जूझ रही थी।