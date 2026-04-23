हरियाणवी एक्ट्रेस दिव्यांका सिरोही की अचानक मौत पर AICWA का पोस्ट हुआ वायरल, जताया शोक

दिव्यांका के भाई हिमांशु ने मीडिया से बात करते हुए इस दर्दनाक घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंगलवार को दिव्यांका घर पर थीं, तभी अचानक उन्हें कुछ बेचैनी महसूस हुई और उनकी तबीयत बिगड़ गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वह अचानक जमीन पर गिर पड़ीं। गिरने की वजह से उनके सिर में गंभीर चोट आई और काफी खून बहने लगा। आनन-फानन में उन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बदकिस्मती से डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बुधवार सुबह गाजियाबाद में ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया।