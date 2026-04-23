न ऐश्वर्या न जया… अमिताभ बच्चन ठीक 12 बजे करते हैं इस एक्ट्रेस को बर्थडे विश, बोलीं- स्पेशल फील होता है

दिव्या दत्ता ने फिल्मीबीट से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया, "मिस्टर बच्चन में यह कमाल की खासियत है। वह हमेशा ठीक 12 बजे जन्मदिन की बधाई देते हैं। सोचिए, एक इंसान जिसका शेड्यूल इतना व्यस्त रहता हो, वह हर किसी को याद रखकर ठीक समय पर विश करे, यह वाकई बड़ी बात है। वह उन लोगों का जन्मदिन कभी नहीं भूलते जिन्हें वह प्यार करते हैं। वह अपने प्यारे लोगों को बहुत खास महसूस भी कराते हैं और यही वजह है कि मैं उनका बहुत सम्मान करती हूं।" सिर्फ दिव्या ही नहीं, अरशद वारसी जैसे सितारे भी बता चुके हैं कि बच्चन साहब और जया जी हर साल उन्हें ठीक 12:01 पर फोन करते हैं।