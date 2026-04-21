‘तुम मुस्लिम हो, शादी के लिए हिंदू ही मिला’ सुनील लहरी की बहू सारा खान को मिली धमकी, अब फूटा गुस्सा

Sara Khan Marriage: टीवी की फेमस एक्ट्रेस सारा खान इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं, लेकिन वजह खुशी नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर मिल रही नफरत है। दिसंबर 2025 में 'रामायण' के लक्ष्मण यानी सुनील लहरी के बेटे कृष पाठक के साथ शादी के बंधन में बंधी सारा को लगातार उनके अंतरधार्मिक विवाह (Interfaith Marriage) के लिए निशाना बनाया जा रहा है। हाल ही में एक यूजर ने धर्म को लेकर ऐसी टिप्पणी कर दी कि सारा का सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने उसे सरेआम लताड़ लगाई।