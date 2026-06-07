करोड़ों की सल्तनत, सरोगेसी से बनीं मां, 48 की उम्र में हैं कुंवारी, जानिए टीवी क्वीन एकता कपूर की कहानी

एकता कपूर ज्योतिष में गहरा विश्वास रखती हैं। मां बालाजी और दुर्गा मां की भक्त एकता अपने हर प्रोजेक्ट में आस्था को अहमियत देती हैं। उनकी प्रोडक्शन कंपनी का नाम 'बालाजी' भी इसी भक्ति की निशानी है। बता दें, टेलीविजन के बाद एकता ने 'ऑल्ट बालाजी' के जरिए डिजिटल दुनिया में भी कदम रखा। फिल्मों और रियलिटी शो में भी उनका निवेश जारी रहा। अब उनकी अनुमानित नेटवर्थ 95 से 100 करोड़ रुपये है और हर महीने 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई बताई जाती है।