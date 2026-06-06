दीपिका कक्कड़ हैं हॉस्पिटल में भर्ती, शोएब इब्राहिम ने इम्यूनोथेरेपी ट्रीटमेंट पर दिया अपडेट, पिता को लेकर भी दी जानकारी

इसके बाद शोएब ने ICU में भर्ती अपने पिता की सेहत को लेकर एक राहत भरी खबर दी। उन्होंने बताया कि उनके पिता अब पहले से काफी बेहतर हैं। शोएब ने भावुक होकर कहा, "सबसे खुशी की बात यह है कि लगभग 10 दिनों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मुझे पापा की आवाज सुनने को मिली। उनकी श्वास नली का ऑपरेशन हुआ था, इसलिए वह बोल नहीं पा रहे थे। डॉक्टरों ने अब एक खास वाल्व लगाया है, जिसकी मदद से उन्होंने बात करना शुरू किया है। वह अब मुस्कुरा रहे हैं, हमारी बातों को समझ रहे हैं और स्पष्ट जवाब भी दे रहे हैं।"