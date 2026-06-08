शिल्पा शिंदे को झूठे हैरेसमेंट के कबूलनामे पर मिला अभिनेत्री उपासना सिंह का साथ, बोलीं- उसने सच बोलने की हिम्मत दिखाई

इस पूरे विवाद के बीच अभिनेत्री उपासना सिंह ने शिल्पा शिंदे का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वो शिल्पा को व्यक्तिगत रूप से अच्छी तरह जानती हैं और उनके साथ कई टीवी शो में काम कर चुकी हैं। उपासना के मुताबिक, शिल्पा से गलती जरूर हुई, लेकिन उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार भी किया और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का साहस दिखाया।