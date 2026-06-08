Avatar 3 OTT Release: 12000 करोड़ कमाने के बाद अब ओटीटी पर जलवा बिखेरेगी अवतार 3, जानें कब और कहां देख पाएंगे फिल्म

Avatar 3 OTT Release Date: जेम्स कैमरून की मच अवेटेड साइंस-फिक्शन फिल्म ‘अवतार: फायर एंड ऐश’ ने दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करने के बाद अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने की तैयारी कर ली है। सिनेमाघरों में रिकॉर्डतोड़ सफलता हासिल करने वाली इस फिल्म का इंतजार अब OTT दर्शकों को भी है। पेंडोरा की रहस्यमयी दुनिया, इमोशनल कहानी और अद्भुत विजुअल्स से सजी ये फिल्म जल्द ही घर बैठे देखने को मिलेगी।