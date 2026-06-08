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Avatar 3 OTT Release: 12000 करोड़ कमाने के बाद अब ओटीटी पर जलवा बिखेरेगी अवतार 3, जानें कब और कहां देख पाएंगे फिल्म

Avatar 3 OTT Release Date: हॉलीवुड की सुपरहिट फ्रेंचाइजी की फिल्म अवतार 3 अब ओटीटी रिलीज के लिए एकदम तैयार है। फिल्म कब और कहां स्ट्रीम होने वाली है, चलिए जानते हैं।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Jun 08, 2026

Avatar 3 OTT Release Date

Avatar 3 OTT Release Date (सोर्स- एक्स)

Avatar 3 OTT Release Date: जेम्स कैमरून की मच अवेटेड साइंस-फिक्शन फिल्म ‘अवतार: फायर एंड ऐश’ ने दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करने के बाद अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने की तैयारी कर ली है। सिनेमाघरों में रिकॉर्डतोड़ सफलता हासिल करने वाली इस फिल्म का इंतजार अब OTT दर्शकों को भी है। पेंडोरा की रहस्यमयी दुनिया, इमोशनल कहानी और अद्भुत विजुअल्स से सजी ये फिल्म जल्द ही घर बैठे देखने को मिलेगी।

बॉक्स ऑफिस पर मचाया था तूफान

‘अवतार’ फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म ‘अवतार: फायर एंड ऐश’ दिसंबर 2025 में बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी। रिलीज के साथ ही फिल्म ने दुनियाभर में शानदार कमाई करते हुए हजारों करोड़ रुपये का कारोबार किया और कई देशों में रिकॉर्ड बनाए। फिल्म को दर्शकों के साथ-साथ समीक्षकों से भी जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। यही वजह रही कि यह फिल्म साल की सबसे चर्चित फिल्मों में शामिल हो गई।

पेंडोरा की दुनिया में फिर लौटे जेक सली और नेतिरी

फिल्म की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां पिछली फिल्म ‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर’ समाप्त हुई थी। जेक सली और उनका परिवार अपने बेटे को खोने के दर्द से उबरने की कोशिश करता दिखाई देता है। हालांकि उनकी जिंदगी में शांति ज्यादा समय तक नहीं टिकती और एक नए खतरे का आगमन हो जाता है।

इस बार कहानी में ‘ऐश पीपल’ नामक एक नए और रहस्यमयी कबीले की एंट्री होती है। यह समूह आग की पूजा करता है और अपने विश्वासों के कारण बाकी ना'वी समुदायों से अलग नजर आता है। उनकी सोच और ताकत पेंडोरा की दुनिया में नए संघर्ष की शुरुआत करती है।

नए दुश्मनों से होगा सली परिवार का सामना

फिल्म में जेक सली और उनका परिवार केवल व्यक्तिगत दुखों से ही नहीं जूझता, बल्कि उन्हें एक ऐसे विरोधी गुट का सामना भी करना पड़ता है जो पूरे पेंडोरा के भविष्य को बदल सकता है। दूसरी तरफ इंसानी ताकतें भी एक बार फिर वापसी करती हैं, जिससे ना'वी समुदाय और मानव आक्रमणकारियों के बीच संघर्ष और अधिक खतरनाक हो जाता है।

युद्ध, अस्तित्व की लड़ाई और परिवार को बचाने की जद्दोजहद फिल्म की कहानी को बेहद रोमांचक बनाती है।

OTT पर कब रिलीज होगी फिल्म?

सिनेमाघरों में लंबा और सफल सफर तय करने के बाद अब ‘अवतार: फायर एंड ऐश’ OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है। फिल्म 24 जून 2026 से जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी। ऐसे में जो दर्शक इसे थिएटर में नहीं देख पाए थे, उन्हें अब घर बैठे इस भव्य सिनेमाई अनुभव का आनंद लेने का मौका मिलेगा।

जेम्स कैमरून ने फिर दिखाया विजुअल्स का जादू

फिल्म का निर्माण लाइटस्टॉर्म एंटरटेनमेंट के बैनर तले किया गया है। जेम्स कैमरून और जॉन लैंडौ की टीम ने एक बार फिर पेंडोरा की दुनिया को पहले से भी ज्यादा विशाल और खूबसूरत रूप में पेश किया है।

फिल्म में केवल एक्शन और रोमांच ही नहीं, बल्कि परिवार, दुख, मानसिक संघर्ष, जीवित रहने की इच्छा और रिश्तों की मजबूती जैसे भावनात्मक पहलुओं को भी गहराई से दिखाया गया है। यही कारण है कि दर्शक कहानी से भावनात्मक रूप से भी जुड़ते हैं।

विजुअल इफेक्ट्स और इमोशनल ड्रामा का अनोखा मेल

‘अवतार: फायर एंड ऐश’ की सबसे बड़ी ताकत इसके अद्भुत विजुअल इफेक्ट्स माने जा रहे हैं। पेंडोरा के नए इलाकों, नए जीवों और नई जनजातियों को जिस तरह स्क्रीन पर उतारा गया है, वह दर्शकों को एक अलग दुनिया में ले जाता है।

इसके साथ ही सली परिवार की भावनात्मक यात्रा फिल्म को सिर्फ एक साइंस-फिक्शन एडवेंचर नहीं रहने देती, बल्कि इसे एक गहरी पारिवारिक कहानी में भी बदल देती है।

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Published on:

08 Jun 2026 09:19 am

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