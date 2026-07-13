स्टेज-3 ब्लड कैंसर से जीतने के बाद भी नहीं बच सके ‘Jurassic Park’ फेम एक्टर Sam Neill, 78 की उम्र में हुआ निधन

Jurassic Park actor Sam Neill (IMDb/ANI)
Jurassic Park actor Sam Neill died: हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है। 'जुरासिक पार्क' में डॉ. एलन ग्रांट का यादगार किरदार निभाकर दुनियाभर के दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाने वाले न्यूजीलैंड के दिग्गज एक्टर सैम नील (Sam Neill) का 78 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन की जानकारी परिवार ने सोशल मीडिया के जरिए शेयर की, जिसके बाद दुनिया भर के फैंस और फिल्म जगत से जुड़े लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।
सैम नील का निधन अचानक हुआ और परिवार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि उन्हें साल 2023 में स्टेज-3 ब्लड कैंसर का पता चला था, लेकिन लंबे इलाज के बाद इस साल अप्रैल की शुरुआत में डॉक्टरों ने उन्हें कैंसर-फ्री बताया था। परिवार ने इस बात पर संतोष जताया कि जीवन के अंतिम समय तक उन्होंने कैंसर के खिलाफ अपनी लड़ाई जीत ली थी।
बता दें, सैम नील को साल 1993 में रिलीज हुई फिल्म 'जुरासिक पार्क' से कामयाबी मिली थी। इस फिल्म में उन्होंने पैलियोन्टोलॉजिस्ट डॉ. एलन ग्रांट का किरदार निभाया था, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। उनकी दमदार एक्टिंग और सहज एक्टिंग ने उन्हें हॉलीवुड के सबसे सम्मानित स्टार्स में शामिल कर दिया। इसके बाद वो इस फ्रेंचाइजी की अन्य फिल्मों में भी नजर आए और अपने किरदार को नई पहचान दी।
फिल्म 'जुरासिक पार्क' के अलावा सैम नील ने अपने लंबे करियर में कई फिल्मों और टेलीविजन प्रोजेक्ट्स में काम किया। उन्होंने अलग-अलग तरह के किरदार निभाकर अपनी एक्टिंग का परिचय दिया और कई दशकों तक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक्टिव रहे। बता दें, सैम नील के निधन की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर फैंस ने उन्हें याद करना शुरू कर दिया। कई लोगों ने डॉ. एलन ग्रांट के उनके किरदार को अपनी बचपन की यादों का अहम हिस्सा बताया। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े स्टार और उनके चाहने वालों ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनके योगदान को हमेशा याद रखने की बात कही।
सैम नील भले ही अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन 'जुरासिक पार्क' समेत उनकी यादगार फिल्मों और दमदार एक्टिंग के जरिए वो हमेशा अपने फैंस के दिलों में जिंदा रहेंगे।
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