स्टेज-3 ब्लड कैंसर से जीतने के बाद भी नहीं बच सके ‘Jurassic Park’ फेम एक्टर Sam Neill, 78 की उम्र में हुआ निधन

फिल्म 'जुरासिक पार्क' के अलावा सैम नील ने अपने लंबे करियर में कई फिल्मों और टेलीविजन प्रोजेक्ट्स में काम किया। उन्होंने अलग-अलग तरह के किरदार निभाकर अपनी एक्टिंग का परिचय दिया और कई दशकों तक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक्टिव रहे। बता दें, सैम नील के निधन की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर फैंस ने उन्हें याद करना शुरू कर दिया। कई लोगों ने डॉ. एलन ग्रांट के उनके किरदार को अपनी बचपन की यादों का अहम हिस्सा बताया। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े स्टार और उनके चाहने वालों ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनके योगदान को हमेशा याद रखने की बात कही।