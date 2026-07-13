13 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हॉलीवुड

स्टेज-3 ब्लड कैंसर से जीतने के बाद भी नहीं बच सके ‘Jurassic Park’ फेम एक्टर Sam Neill, 78 की उम्र में हुआ निधन

Jurassic Park actor Sam Neill dies: स्टेज-3 ब्लड कैंसर से लंबी जंग के बाद भी जुरासिक पार्क फेम अभिनेता सैम नील नहीं बच सके और उनका निधन हो गया। सैम नील की एक्टिंग की दुनिया में बड़ी पहचान थी और वे अपनी यादगार भूमिकाओं के लिए हमेशा याद रखे जाएंगे।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jul 13, 2026

स्टेज-3 ब्लड कैंसर से जीतने के बाद भी नहीं बच सके 'जुरासिक पार्क' फेम एक्टर सैम नील, हुआ निधन

Jurassic Park actor Sam Neill (IMDb/ANI)

Jurassic Park actor Sam Neill died: हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है। 'जुरासिक पार्क' में डॉ. एलन ग्रांट का यादगार किरदार निभाकर दुनियाभर के दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाने वाले न्यूजीलैंड के दिग्गज एक्टर सैम नील (Sam Neill) का 78 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन की जानकारी परिवार ने सोशल मीडिया के जरिए शेयर की, जिसके बाद दुनिया भर के फैंस और फिल्म जगत से जुड़े लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

सैम नील का निधन अचानक हुआ और परिवार की ओर से जारी बयान

सैम नील का निधन अचानक हुआ और परिवार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि उन्हें साल 2023 में स्टेज-3 ब्लड कैंसर का पता चला था, लेकिन लंबे इलाज के बाद इस साल अप्रैल की शुरुआत में डॉक्टरों ने उन्हें कैंसर-फ्री बताया था। परिवार ने इस बात पर संतोष जताया कि जीवन के अंतिम समय तक उन्होंने कैंसर के खिलाफ अपनी लड़ाई जीत ली थी।

बता दें, सैम नील को साल 1993 में रिलीज हुई फिल्म 'जुरासिक पार्क' से कामयाबी मिली थी। इस फिल्म में उन्होंने पैलियोन्टोलॉजिस्ट डॉ. एलन ग्रांट का किरदार निभाया था, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। उनकी दमदार एक्टिंग और सहज एक्टिंग ने उन्हें हॉलीवुड के सबसे सम्मानित स्टार्स में शामिल कर दिया। इसके बाद वो इस फ्रेंचाइजी की अन्य फिल्मों में भी नजर आए और अपने किरदार को नई पहचान दी।

'जुरासिक पार्क' समेत उनकी यादगार फिल्मों और दमदार एक्टिंग

फिल्म 'जुरासिक पार्क' के अलावा सैम नील ने अपने लंबे करियर में कई फिल्मों और टेलीविजन प्रोजेक्ट्स में काम किया। उन्होंने अलग-अलग तरह के किरदार निभाकर अपनी एक्टिंग का परिचय दिया और कई दशकों तक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक्टिव रहे। बता दें, सैम नील के निधन की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर फैंस ने उन्हें याद करना शुरू कर दिया। कई लोगों ने डॉ. एलन ग्रांट के उनके किरदार को अपनी बचपन की यादों का अहम हिस्सा बताया। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े स्टार और उनके चाहने वालों ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनके योगदान को हमेशा याद रखने की बात कही।

सैम नील भले ही अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन 'जुरासिक पार्क' समेत उनकी यादगार फिल्मों और दमदार एक्टिंग के जरिए वो हमेशा अपने फैंस के दिलों में जिंदा रहेंगे।

खबर शेयर करें:

Updated on:

13 Jul 2026 12:58 pm

Published on:

13 Jul 2026 12:34 pm

Hindi News / Entertainment / Hollywood News / स्टेज-3 ब्लड कैंसर से जीतने के बाद भी नहीं बच सके ‘Jurassic Park’ फेम एक्टर Sam Neill, 78 की उम्र में हुआ निधन

बड़ी खबरें

View All

हॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

20 साल के YouTuber की फिल्म ‘Obsession’ ने रचा इतिहास, अब बड़े ट्विस्ट के साथ OTT पर स्ट्रीमिंग के लिए है तैयार

Obsession OTT Release
मनोरंजन

महज 35 साल में Lilo & Stitch फेम अभिनेत्री Daveigh Chase की मौत का कारण आया सामने, AIDS की वजह से गई जान

Actress Daveigh Chase Death Reason
हॉलीवुड

मशहूर सीरीज Friends के डायरेक्टर जेम्स बरोज का हुआ निधन, 85 साल में ली आखिरी सांस

Friends Director James Burrows Death News
मनोरंजन

Jeremy Clarkson Cancer: ‘टॉप गियर’ स्टार जेरेमी क्लार्कसन को हुआ प्रोस्टेट कैंसर, भावुक होकर किया खुलासा

Jeremy Clarkson Cancer Revelation
हॉलीवुड

हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई सिंगर ओलिवर ट्री की मौत, महज 32 साल की उम्र में हादसे का हुए शिकार

Singer Oliver Tree Dies In Brazil Helicopter Crash
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.