Jeremy Clarkson Cancer: ‘टॉप गियर’ स्टार जेरेमी क्लार्कसन को हुआ प्रोस्टेट कैंसर, भावुक होकर किया खुलासा

Jeremy Clarkson Cancer Revelation: दुनिया भर में अपनी बेबाक शैली, तेज रफ्तार कारों के प्रति दीवानगी और टीवी शो 'टॉप गियर' से पहचान बनाने वाले जेरेमी क्लार्कसन इन दिनों जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। 66 वर्षीय टीवी होस्ट ने पहली बार सार्वजनिक रूप से खुलासा किया है कि उन्हें कैंसर हो गया है। ये खबर उनके लोकप्रिय शो 'क्लार्कसन्स फार्म' के नए एपिसोड में सामने आई, जिसने उनके फैंस को भावुक कर दिया।