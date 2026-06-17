संचिता उगले के WhatsApp चैट में हुआ बड़ा खुलासा, बुरे सपनों से परेशान थीं अभिनेत्री, दोस्त ने लगाए गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Death News: टीवी अभिनेत्री संचिता उगले की मौत का मामला हर गुजरते दिन के साथ और भी उलझता जा रहा है। अब इस मामले में कथित WhatsApp चैट्स सामने आने के बाद कई नए सवाल खड़े हो गए हैं। इन चैट्स में दावा किया गया है कि अभिनेत्री लंबे समय से मानसिक तनाव, डर और बेचैनी से जूझ रही थीं। वहीं उनकी करीबी दोस्त ने भी कुछ ऐसे आरोप लगाए हैं, जिन्होंने इस पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है।