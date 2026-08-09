सालों बाद गोविंदा ने खोला राजेश खन्ना-धर्मेंद्र का राज, बताया कैसे बने इतने बड़े स्टार?

न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में गोविंदा ने साल 1990 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'स्वर्ग' की शूटिंग के दिनों को याद किया। उन्होंने बताया कि जब वे पहली बार राजेश खन्ना (काका) से मिले, तो वे बहुत शरीफ और मासूम लगे। उस मुलाकात में काका ने गोविंदा से पूछा- ‘तुम वहां क्यों नहीं हो जहां तुम्हें होना चाहिए?’ इस पर गोविंदा ने बहुत ही सादगी से जवाब दिया- ‘काका, भगवान ने सब कुछ पहले से तय कर रखा है। वह जानते हैं कि किस पेड़ को कहां लगाना है।’ गोविंदा की यह बात सुनकर राजेश खन्ना बहुत खुश हुए थे।