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Sanchita Ugale: संचिता उगले की मौत पर छलका पिता का दर्द, बोले- मेरी बेटी को कोई टॉर्चर कर रहा था

Sanchita Ugale Death News: अभिनेत्री संचिता उगले की मौत पर अब पहली बार उनके पिता की ओर से प्रतिक्रिया देखने को मिली है। संचिता के पिता ने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Jun 16, 2026

Sanchita Ugale Death News

Sanchita Ugale Death News (सोर्स- एक्स)

Sanchita Ugale Father On Her Death: अभिनेत्री संचिता उगले की मौत अब एक गुत्थी बन चुकी है। उनकी आत्महत्या के बाद से ही अब तक कई लोगों के इस पर बयान सामने आ चुके हैं। टीवी इंडस्ट्री की उभरती हुई अभिनेत्री संचिता उगले की मौत का मामला लगातार नया मोड़ लेता जा रहा है।

संचिता की मौत मामले में छलका पिता का दर्द

अब इस मामले में संचिता उगले के पिता का दर्द सामने आया है। बेटी को खोने के गम में टूट चुके पिता ने कहा कि उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनकी बेटी अंदर ही अंदर इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रही है।

उनके मुताबिक संचिता अक्सर उदास दिखाई देती थीं और कई बार अचानक चुप हो जाया करती थीं। परिवार को ये महसूस हुआ था कि वो मानसिक तनाव से गुजर रही है, इसलिए वो कोशिश करते थे कि उसे कभी अकेला न छोड़ें।

सिर्फ आधे घंटे में ही हो गई घटना

पिता ने बताया कि जिस दिन ये दुखद घटना हुई, वो सिर्फ आधे घंटे के लिए ही परिवार से दूर थीं। उनका कहना है कि उन्हें यह कल्पना भी नहीं थी कि इतने कम समय में सब कुछ बदल जाएगा। परिवार आज भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा कि उनकी बेटी अब उनके बीच नहीं है।

कोई उसे टॉर्चर कर रहा था- पिता

संचिता के पिता ने ये भी दावा किया कि उनकी बेटी पर किसी तरह का दबाव बनाया जा रहा था। उन्होंने आशंका जताई कि किसी न किसी बात को लेकर उसे लगातार परेशान किया जा रहा था। हालांकि उन्होंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि जांच पूरी होने के बाद सच्चाई सामने आनी चाहिए। उनका मानना है कि यदि किसी ने उनकी बेटी को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है तो उसे कानून के सामने जवाब देना होगा।

संचिता की मौसी ने भी किया दावा

परिवार की इस पीड़ा के बीच संचिता की मौसी ने भी दावा किया कि अभिनेत्री पिछले कुछ महीनों से काफी परेशान थीं। उन्होंने कहा कि संचिता पहले जैसी खुशमिजाज नहीं रह गई थीं और कई बार तनाव में दिखाई देती थीं। वहीं उनकी करीबी दोस्त ने भी माना कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि संचिता इतनी गंभीर परेशानी से गुजर रही हैं।

टीवी जगत में संचिता ने बनाई थी पहचान

संचिता उगले ने अपने छोटे से करियर में टीवी जगत में एक अलग पहचान बनाई थी। उनकी मुस्कान, ऊर्जा और अभिनय ने दर्शकों के बीच उन्हें लोकप्रिय बनाया था। यही वजह है कि उनके निधन की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर शोक की लहर दौड़ गई।

फिलहाल पुलिस और संबंधित एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं। अब सभी की निगाहें जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं, जो यह बताएगी कि आखिर संचिता उगले की जिंदगी में ऐसा क्या चल रहा था जिसने इस दुखद अंत को जन्म दिया। परिवार की एक ही मांग है- सच्चाई सामने आए और यदि किसी की भूमिका रही है तो उसे न्याय के कटघरे तक पहुंचाया जाए।

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Published on:

16 Jun 2026 02:20 pm

Hindi News / Entertainment / Sanchita Ugale: संचिता उगले की मौत पर छलका पिता का दर्द, बोले- मेरी बेटी को कोई टॉर्चर कर रहा था

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