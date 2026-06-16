Sanchita Ugale: संचिता उगले की मौत पर छलका पिता का दर्द, बोले- मेरी बेटी को कोई टॉर्चर कर रहा था

संचिता के पिता ने ये भी दावा किया कि उनकी बेटी पर किसी तरह का दबाव बनाया जा रहा था। उन्होंने आशंका जताई कि किसी न किसी बात को लेकर उसे लगातार परेशान किया जा रहा था। हालांकि उन्होंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि जांच पूरी होने के बाद सच्चाई सामने आनी चाहिए। उनका मानना है कि यदि किसी ने उनकी बेटी को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है तो उसे कानून के सामने जवाब देना होगा।