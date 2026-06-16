Sanchita Ugale: ‘एक्स बॉयफ्रेंड की वजह से परेशान थीं संचिता उगले’, को-एक्टर के दावे ने उड़ाए होश

Sanchita Ugale Death Case (सोर्स- एक्स)
Sanchita Ugale Death Case: टीवी अभिनेत्री संचिता उगले की अचानक हुई मौत ने मनोरंजन जगत को गहरे सदमे में डाल दिया है। महज 30 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाली संचिता अपने करियर के उस दौर में थीं, जहां उन्हें लगातार नए मौके मिल रहे थे। लेकिन उनकी मौत के बाद अब उनकी निजी जिंदगी को लेकर कई तरह की चर्चाएं सामने आने लगी हैं। इसी बीच उनके साथ काम कर चुके एक अभिनेता के बयान ने मामले को नई दिशा दे दी है।
संचिता उगले का नाम पिछले कुछ समय से उनके एक को- एक्टर के साथ जोड़ा जा रहा था। सोशल मीडिया पर दोनों के रिश्ते को लेकर कई तरह की बातें कही जाती थीं। हालांकि अब अभिनेता ने खुद सामने आकर इन दावों को खारिज कर दिया है। 'टेली-चक्कर' से बात करते हुए उज्जवल शर्मा का कहना है कि दोनों के बीच सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ते ही थे और लंबे समय से उनकी बातचीत भी नहीं हुई थी। अभिनेता ने साफ किया कि लोगों ने दोनों के नाम को लेकर जो कहानियां बनाई थीं, उनका वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं था।
मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब अभिनेता ने संकेत दिया कि संचिता अपनी पुरानी रिलेशनशिप को लेकर मानसिक तनाव में थीं। उनके मुताबिक अभिनेत्री की निजी जिंदगी में कुछ ऐसी परिस्थितियां थीं, जिनसे वह लंबे समय से जूझ रही थीं। हालांकि उन्होंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि अतीत की कुछ बातें उन्हें लगातार परेशान कर रही थीं। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर अटकलों का दौर और तेज हो गया है।
संचिता के करीबी लोगों के अनुसार अभिनेत्री काफी समय से भावनात्मक संघर्ष से गुजर रही थीं। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर करने के लिए पेशेवर मदद भी ली थी। मनोरंजन उद्योग में बढ़ता दबाव, लगातार काम की चुनौती और निजी जीवन की परेशानियां कई बार कलाकारों को अंदर से तोड़ देती हैं। संचिता के मामले में भी अब मानसिक स्वास्थ्य एक बड़ा विषय बनकर सामने आ रहा है।
अभिनेत्री की एक करीबी मित्र और सह-कलाकार मेघा शर्मा ने भी दावा किया है कि संचिता कई बार बेहद निराश महसूस करती थीं। उनके अनुसार, वह अक्सर अपने मन की बात साझा करती थीं और जीवन को लेकर असमंजस में दिखाई देती थीं। हालांकि किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि हालात इतने गंभीर हो सकते हैं। यही वजह है कि उनके निधन की खबर सुनकर उनके करीबी दोस्त भी स्तब्ध रह गए।
कम उम्र में संचिता उगले ने टीवी इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना ली थी। लोकप्रिय टीवी शोज में निभाए गए किरदारों ने उन्हें दर्शकों के बीच खास पहचान दिलाई। इसके अलावा उन्होंने बड़े पर्दे पर भी कदम रखा और ऐतिहासिक फिल्म 'छावा' में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया।
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