Sanchita Ugale: ‘एक्स बॉयफ्रेंड की वजह से परेशान थीं संचिता उगले’, को-एक्टर के दावे ने उड़ाए होश

संचिता उगले का नाम पिछले कुछ समय से उनके एक को- एक्टर के साथ जोड़ा जा रहा था। सोशल मीडिया पर दोनों के रिश्ते को लेकर कई तरह की बातें कही जाती थीं। हालांकि अब अभिनेता ने खुद सामने आकर इन दावों को खारिज कर दिया है। 'टेली-चक्कर' से बात करते हुए उज्जवल शर्मा का कहना है कि दोनों के बीच सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ते ही थे और लंबे समय से उनकी बातचीत भी नहीं हुई थी। अभिनेता ने साफ किया कि लोगों ने दोनों के नाम को लेकर जो कहानियां बनाई थीं, उनका वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं था।