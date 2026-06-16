Sanchita Ugale: संचिता उगले की मौत के बाद सदमें में दादा, बोले- उसका कोई गॉडफादर नहीं था

परिवार के मुताबिक संचिता की जिंदगी में सब कुछ सामान्य दिखाई देता था। करियर आगे बढ़ रहा था, परिवार का साथ था और दर्शकों का प्यार भी मिल रहा था। फिर भी उनके अचानक चले जाने की खबर ने सभी को हैरान कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हर पहलू को खंगाला जा रहा है। लेकिन परिवार की सबसे बड़ी पीड़ा यही है कि वो आज तक यह नहीं समझ पाया कि आखिर संचिता के मन में ऐसा कौन-सा दर्द था, जिसे वो दुनिया से साझा नहीं कर सकीं।