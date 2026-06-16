Sanchita Ugale: भाई ने किया साजिश का दावा, दादा हुए भावुक, को-स्टार्स ने खोली इंडस्ट्री की सच्चाई; मौत मामले में अब तक के 5 बड़े बयान

संचिता के साथ काम कर चुके अभिनेता सौरब बेदी का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि संचिता परेशान थीं। बाद में सौरब ने स्पष्ट किया कि उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने कहा कि संचिता उनकी अच्छी दोस्त थीं और उनके निधन से वो बेहद आहत हैं। सौरब के मुताबिक, उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि संचिता उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन वे उस समय शहर से बाहर थे।