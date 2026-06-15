‘कुमकुम भाग्य’ अभिनेत्री संचिता उगले ने किया सुसाइड, साड़ी का इस्तेमाल कर ली खुद की जान

सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि निधन की खबर सामने आने से कुछ घंटे पहले तक संचिता सोशल मीडिया पर सक्रिय थीं। उन्होंने एक वीडियो साझा किया था जिसमें वो बेहद खुश और उत्साहित नजर आ रही थीं। वीडियो में उनकी मुस्कान और ऊर्जा देखकर किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही समय बाद इतनी दुखद खबर सामने आएगी। अब वही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस भावुक होकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।