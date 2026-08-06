‘PM मोदी का अपमान करने वालों को नतीजे भुगतने चाहिए’, रूपाली गांगुली के बयान पर मचा बवाल, इंटरनेट पर छिड़ी तीखी जंग

बता दें कि रूपाली गांगुली इससे पहले भी अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रह चुकी हैं। हाल ही में उन्होंने झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन का खुलकर समर्थन किया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उन्होंने लिखा था कि भारी बारिश के बावजूद छात्र शांतिपूर्ण तरीके से न्याय की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों के दृढ़ संकल्प का सम्मान किया जाना चाहिए और सरकार को उनकी चिंताओं को गंभीरता से सुनकर उनका समाधान करना चाहिए। रूपाली ने छात्रों को राज्य और देश का भविष्य बताते हुए उम्मीद जताई कि उन्हें जल्द न्याय मिलेगा।