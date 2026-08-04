Jharkhand Student Protest पर एक्ट्रेस रूपाली गांगुली का इमोशल पोस्ट वायरल, बोली- स्टूडेंट्स के पक्के इरादे की इज्जत होनी चाहिए

बता दें, झारखंड में छात्र पिछले कई दिनों से अपनी विभिन्न मांगों और परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी दौरान कंगना रनौत ने बिना किसी का नाम लिए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया। पोस्ट में उन्होंने एक एक्ट्रेस के पहनावे और प्रदर्शन के समर्थन के तरीके पर टिप्पणी करते हुए लिखा कि वो पॉकेटमार की तरह कपड़े पहनकर और "हाफ पैंट व उल्टा कैप" लगाकर प्रदर्शन का समर्थन कर रही हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी व्यक्ति पर उसके पार्टनर का प्रभाव पड़ सकता है।