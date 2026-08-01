TMKOC के गोकुलधाम में Spider-Man ने भरी उड़ान, बापू जी के छुए पैर, देखकर लोगों ने उड़ाया मजाक

आपको बता दें, ये पहली बार नहीं है जब स्पाइडर-मैन भारतीय मनोरंजन जगत का हिस्सा बना हो। इससे पहले भी एक टीवी शो में स्पाइडर-मैन की थीम पर आधारित एपिसोड दिखाया गया था, जिसमें एक बच्ची खुद को सुपरपावर मिलने का दावा करती है। बाद में एक स्थानीय स्पाइडर-मैन उसके सामने आता है और कहानी आगे बढ़ती है। हालांकि, गोकुलधाम सोसायटी में स्पाइडर-मैन की एंट्री को अब तक का सबसे बड़ा और चर्चित प्रमोशनल कदम माना जा रहा है।