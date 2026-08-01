इस्तीफा लेने के बजाय धर्मेन्द्र प्रधान को रक्षा मंत्रालय भी देना चाहिए था- शेखर सुमन ने ऐसे लिए पूर्व शिक्षा मंत्री के मजे

Shekhar Suman Takes Dig At Dharmendra Pradhan Resignation: देश में छात्रों के आंदोलन और उससे जुड़े घटनाक्रम पर अभिनेता और टीवी होस्ट शेखर सुमन ने अपने शो के दौरान तीखी प्रतिक्रिया दी। अपने खास व्यंग्यात्मक अंदाज में उन्होंने पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कई तंज कसे। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक चले छात्र आंदोलन के बाद आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान ने पद छोड़ दिया, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने आज की युवा पीढ़ी की दृढ़ता भी सामने ला दी।