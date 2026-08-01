‘यश नहीं, सिर्फ कियारा क्यों?’ सिद्धार्थ मल्होत्रा की बर्थडे पोस्ट बनी ट्रोल्स का निशाना, Toxic के बोल्ड सीन्स पर दोबारा भड़के फैंस

सोशल मीडिया पर कई लोगों ने सवाल उठाया कि जब मेल स्टार इंटिमेट सीन्स करते हैं तो उन्हें इस तरह ट्रोल नहीं किया जाता, लेकिन महिला कलाकारों को लगातार शर्मिंदा किया जाता है। दरअसल, एक यूजर ने लिखा कि सिद्धार्थ मल्होत्रा ने भी अपनी फिल्मों में ऐसे सीन किए हैं, लेकिन उन्हें कभी इस तरह ट्रोल नहीं किया गया। तो वहीं दूसरे यूजर ने सवाल किया कि अगर किसी को इंटिमेट सीन्स से आपत्ति है तो फिर यश को निशाना क्यों नहीं बनाया जा रहा, जबकि वो भी शादीशुदा हैं और दो बच्चों के पिता हैं।