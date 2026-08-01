Alliance में आते ही सलमान खान ने भाई सोहेल खान को लगाया गले, अभिनेता को अचानक देखकर सभी हुए हैरान

Salman Khan In Alliance: अमेजन के शो 'अलायंस' में सलमान खान की एंट्री हो चुकी है। सलमान शो में अपने छोटे भाई सोहेल खान को सपोर्ट करने के लिए पहुंचे। ऐसे में सलमान की एंट्री वाला प्रोमो अब सामने आ चुका है। सलमान खान की एंट्री ने हर किसी को हैरान कर दिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जैसे ही सलमान की एंट्री हुई, वहां मौजूद हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं।