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‘शक्तिमान के पास कोई शक्ति नहीं बची’, मुकेश खन्ना ने CJP प्रोटेस्ट को गंदी नाली के कीड़े कहा तो लोगों ने खूब सुनाई खरी-खोटी

Mukesh Khanna On CJP Protest: 'शक्तिमान' फेम मुकेश खन्ना ने सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर जो कुछ भी कहा, उसके बाद अब लोगों ने उन्हें कमेंट में खूब खरी-खोटी सुनाई है। क्या है पूरा मामला. चलिए जानते हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Aug 01, 2026

Mukesh Khanna On CJP Protest

सीजेपी प्रोटेस्ट पर मुकेश खन्ना ने बोला हमला ( फोटो सोर्स- ANI)

Mukesh Khanna On CJP Protest: कभी बच्चों के सुपरहीरो रहे 'शक्तिमान' यानी मुकेश खन्ना एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। इस बार वजह कोई फिल्म या टीवी शो नहीं, बल्कि CJP प्रोटेस्ट को लेकर दिया गया उनका तीखा बयान है। अभिनेता ने प्रदर्शनकारियों को लेकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी। उनके बयान के बाद जहां कुछ लोग उनके समर्थन में उतर आए, वहीं बड़ी संख्या में यूजर्स ने उन्हें जमकर ट्रोल भी किया।

मुकेश खन्ना ने सीजेपी प्रोटेस्ट पर क्या कुछ कहा?

मुकेश खन्ना ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए CJP से जुड़े विरोध-प्रदर्शन पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने दावा किया कि यह आंदोलन वास्तविक छात्रों का नहीं, बल्कि एक प्रायोजित अभियान था। अभिनेता का कहना था कि जिन लोगों ने आंदोलन के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, वे छात्रों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। उनके मुताबिक ऐसे लोग समाज और देश दोनों के लिए नुकसानदायक हैं।

अपने वीडियो में मुकेश खन्ना ने प्रदर्शनकारियों की तुलना कॉकरोच से करते हुए कहा कि जिस तरह घर में गंदगी फैलाने वाले कीड़ों को बाहर निकाल दिया जाता है, उसी तरह समाज में नफरत और अभद्रता फैलाने वालों के खिलाफ भी सख्त रवैया अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग युवाओं को गुमराह कर रहे हैं और उन्हें राजनीतिक एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।

मुकेश ने छात्रों से की अपील

अभिनेता ने युवाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि कैमरे के सामने बोले गए शब्द और किए गए काम भविष्य में उनके करियर पर असर डाल सकते हैं। उन्होंने छात्रों से अपील की कि किसी के बहकावे में आने के बजाय अपने भविष्य और करियर के बारे में सोचें। उनका मानना है कि ऐसे आंदोलनों में शामिल होकर युवा खुद को मुश्किल परिस्थितियों में डाल सकते हैं।

हालांकि मुकेश खन्ना का ये वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया। कई यूजर्स ने अभिनेता की बातों का समर्थन करते हुए लिखा कि उन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी है और देशहित की बात की है। वहीं दूसरी तरफ कई लोगों ने उनके बयान को अत्यधिक कठोर बताया।

लोगों ने 'शक्तिमान' पर कसा तंज

कुछ यूजर्स ने व्यंग्य करते हुए लिखा कि "अब शक्तिमान के पास कोई शक्ति नहीं बची", तो किसी ने उन्हें राजनीतिक एजेंडे से जोड़ दिया। कई लोगों ने लिखा कि जिस कलाकार को कभी बच्चे अपना आदर्श मानते थे, अब उनके बयान समाज को बांटने वाले नजर आते हैं। वहीं कुछ यूजर्स ने कहा कि हर मुद्दे पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किसी वरिष्ठ कलाकार को शोभा नहीं देता।

दिलचस्प बात यह है कि हाल के दिनों में CJP प्रोटेस्ट को लेकर कई फिल्मी हस्तियां अपनी राय रख चुकी हैं। इससे पहले कंगना रनौत और अभिनेता सुदेश बेरी भी प्रदर्शनकारियों पर निशाना साध चुके हैं। ऐसे में मुकेश खन्ना का बयान इस विवाद को और अधिक चर्चा में ले आया है।

फिलहाल अभिनेता के बयान पर प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। जहां समर्थक इसे साफगोई बता रहे हैं, वहीं आलोचक इसे असंवेदनशील और विभाजनकारी भाषा करार दे रहे हैं। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस विवाद पर मुकेश खन्ना अपनी ओर से कोई और सफाई देते हैं या नहीं।

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Updated on:

01 Aug 2026 12:22 pm

Published on:

01 Aug 2026 12:22 pm

Hindi News / Entertainment / ‘शक्तिमान के पास कोई शक्ति नहीं बची’, मुकेश खन्ना ने CJP प्रोटेस्ट को गंदी नाली के कीड़े कहा तो लोगों ने खूब सुनाई खरी-खोटी

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