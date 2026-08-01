‘शक्तिमान के पास कोई शक्ति नहीं बची’, मुकेश खन्ना ने CJP प्रोटेस्ट को गंदी नाली के कीड़े कहा तो लोगों ने खूब सुनाई खरी-खोटी

Mukesh Khanna On CJP Protest: कभी बच्चों के सुपरहीरो रहे 'शक्तिमान' यानी मुकेश खन्ना एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। इस बार वजह कोई फिल्म या टीवी शो नहीं, बल्कि CJP प्रोटेस्ट को लेकर दिया गया उनका तीखा बयान है। अभिनेता ने प्रदर्शनकारियों को लेकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी। उनके बयान के बाद जहां कुछ लोग उनके समर्थन में उतर आए, वहीं बड़ी संख्या में यूजर्स ने उन्हें जमकर ट्रोल भी किया।