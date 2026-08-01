1 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

TV न्यूज

अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले बच्चों को PM मोदी ने किया माफ, देवोलीना भट्टाचार्जी का फूटा गुस्सा, रखी ये 4 कड़ी मांगे

PM Modi Forgives Kids: छात्र आंदोलन के दौरान पीएम मोदी को गालियां देने वाले बच्चों को पीएम ने माफ कर दिया है। इसी वीडियो को शेयर करते हुए अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्जी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और नाबालिगों के अकाउंट बैन को लेकर 4 कड़ी मांगे रखी हैं।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Aug 01, 2026

PM Modi Forgives Kids Devoleena bhattacharjee angry demand 4 rules on social media ban and id proof

देवोलीना भट्टाचार्जी ने किया नरेंद्र मोदी का वीडियो शेयर (Photo Source- @devoleena and @narendramodi)

PM Modi Forgives Kids: दिल्ली के जंतर-मतंर पर लगभग 36 दिनों तक चला छात्र आंदोलन अब खत्म हो चुका है, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। आंदोलन में कुछ कम उम्र के बच्चों और युवाओं द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां को लेकर आपत्तिजनक व अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था। इस घटना के वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुए देश भर में भारी आक्रोश देखने को मिला था। वहीं, उसमें से एक बच्ची ने सामने आकर माफी भी मांगी। जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत एक वीडियो शेयर किया और बच्चों द्वारा दी गई इन गालियों को नजरअंदाज करते हुए बड़प्पन दिखाया और उसे बच्चों की नादानी मानकर माफ कर दिया। पीएम मोदी के इस क्षमाशील व्यवहार का वीडियो वायरल होने के बाद जहां कई लोग उनके संयम की तारीफ कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ टेलीविजन इंडस्ट्री की जानी-मानी अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्जी का गुस्सा सोशल मीडिया के मौजूदा माहौल पर फूट पड़ा है। उन्होंने सरकार के सामने 4 कड़ी मांगे रखी हैं।

देवोलीना भट्टाचार्जी ने रखीं 4 शर्तें

'साथ निभाना साथिया' और 'बिग बॉस' फेम अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्जी ने पीएम मोदी द्वारा माफ किए गए वीडियो को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर रीपोस्ट करते हुए इंटरनेट पर फैल रही गंदगी, ट्रोलिंग और गालियों पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने सोशल मीडिया को सुरक्षित और साफ-सुथरा बनाने के लिए 4 कड़े सुझाव दिए।

ID प्रूफ की अनिवार्यता: सोशल मीडिया पर अकाउंट खोलने के लिए हर यूजर के लिए नेशनल पहचान पत्र (ID Proof) अनिवार्य किया जाना चाहिए।

आजीवन बैन (Life Ban): अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध, गाली-गलौज या देश-समाज को नुकसान पहुंचाने वाली हरकत में दोषी पाया जाता है, तो उसे सोशल मीडिया से हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए।

नाबालिगों पर रोक: नाबालिग बच्चों के लिए किसी भी तरह का सोशल मीडिया अकाउंट रखने पर पूरी तरह प्रतिबंध होना चाहिए।

6 महीने का ट्रायल: देवोलीना ने कहा कि इन नियमों को सिर्फ 6 महीने के लिए लागू करके देखा जाए, सोशल मीडिया अपने-आप सकारात्मक और साफ-सुथरा लगने लगेगा।

इंटरनेट पर छिड़ी नई बहस

देवोलीना के इस पोस्ट के सामने आते ही सोशल मीडिया यूजर्स दो धड़ों में बंट गए हैं। एक वर्ग का मानना है कि फेक आईडी और नाबालिगों द्वारा फैलाए जाने वाले साइबर बुलिंग और भद्दे कमेंट्स पर लगाम कसने के लिए यह नियम बेहद कारगर साबित होंगे। वहीं, दूसरे पक्ष का कहना है कि आईडी वेरिफिकेशन से डिजिटल प्राइवेसी प्रभावित हो सकती है। वहीं, देवोलीना के इस पोस्ट ने एक बार फिर सोशल मीडिया एथिक्स और बच्चों की डिजिटल सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

कौन है शगुन शर्मा? जिन्होंने गौरव खन्ना पर लगाए परेशान करने के आरोप, जानें क्या है पूरा मामला

ये भी पढ़ें
Two individuals posing for a photo.

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

PM नरेन्द्र मोदी

Updated on:

01 Aug 2026 10:25 am

Published on:

01 Aug 2026 10:01 am

Hindi News / Entertainment / TV News / अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले बच्चों को PM मोदी ने किया माफ, देवोलीना भट्टाचार्जी का फूटा गुस्सा, रखी ये 4 कड़ी मांगे

बड़ी खबरें

View All

TV न्यूज

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Bollywood Struggle Stories: ‘कार बेच दी, एजेंट मुझे गाली देते थे’, ‘साराभाई Vs साराभाई’ फेम राजेश कुमार का कंगाली के दिनों को याद कर छलका दर्द

Rajesh Kumar On Losing Everything At 42
मनोरंजन

‘वो बाइक से पीछा करता, दीवारों पर नाम लिखता था’ अभिनेत्री शुभांगी अत्रे ने सिरफिरे आशिक को लेकर किया खुलासा

shubhangi atre recall scary Stalker Incident in teenage said wo bike se mera picha krta tha
TV न्यूज

कौन है शगुन शर्मा? जिन्होंने गौरव खन्ना पर लगाए परेशान करने के आरोप, जानें क्या है पूरा मामला

Two individuals posing for a photo.
TV न्यूज

श्वेता तिवारी का ‘धोखे’ पर तीखा बयान, राजा चौधरी के आरोपों से कड़ियां जोड़ने लगे नेटिजन्स

Shweta Tiwari break silence on raja chaudhary affair allegation said Now its time to pay back betrayal
TV न्यूज

TMKOC की बबीता जी उर्फ मुनमुन दत्ता का छलका दर्द, बोलीं- महिलाओं को नहीं मिलता पूरा क्रेडिट

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Munmun dutta aka babira ji said female leads do not get enough credit
TV न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.