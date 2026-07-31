TMKOC की बबीता जी उर्फ मुनमुन दत्ता का छलका दर्द, बोलीं- महिलाओं को नहीं मिलता पूरा क्रेडिट

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah 18 Years: भारतीय टेलीविजन के इतिहास में मील का पत्थर साबित हो चुके मशहूर कॉमेडी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' (TMKOC) ने हाल ही में अपने शानदार 18 साल पूरे कर लिए हैं। इस खास और ऐतिहासिक मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। जिसमें पूरा तारक मेहता का परिवार मौजूद रहा। इस दौरान शो में 'बबीता जी' का मशहूर किरदार निभाने वाली अभिनेत्री मुनमुन दत्ता का दर्द छलक पड़ा। उन्होंने शो की महिला कलाकारों के योगदान पर बात की। उन्होंने कहा कि गोकुलधाम सोसाइटी की महिलाओं की भूमिका बेहद अहम है और वह और भी ज्यादा पहचान व सराहना की हकदार हैं।