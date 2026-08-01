Bollywood Struggle Stories: ‘कार बेच दी, एजेंट मुझे गाली देते थे’, ‘साराभाई Vs साराभाई’ फेम राजेश कुमार का कंगाली के दिनों को याद कर छलका दर्द

Rajesh Kumar Struggle Days: टीवी और बॉलीवुड के लोकप्रिय अभिनेता राजेश कुमार को आज भी दर्शक 'साराभाई वर्सेज साराभाई' के रोशेश साराभाई के किरदार से याद करते हैं। हालांकि, पर्दे पर हमेशा मुस्कुराते नजर आने वाले इस अभिनेता की असली जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आया, जब उन्हें आर्थिक संकट, कर्ज और अपमान का सामना करना पड़ा। अब अपनी नई फिल्म 'ओह माई डॉग' की रिलीज से पहले राजेश कुमार ने उस मुश्किल दौर को याद किया है, जिसने उनकी जिंदगी और सोच दोनों बदल दी।