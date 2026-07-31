NEET पेपर लीक पर छलका मानुषी छिल्लर का दर्द, बोलीं- जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था

इतना ही नहीं, मानुषी ने आगे कहा कि महीनों की तैयारी के बाद जब छात्रों से कहा जाता है कि उन्हें 45 दिन और तैयारी करनी होगी, तो मानसिक दबाव कई गुना बढ़ जाता है। उन्होंने माना कि उन्हें परिवार का पूरा सहयोग मिला, जो उनके लिए बड़ी ताकत साबित हुआ। इसके बाद उन्होंने बताया कि उनके माता-पिता ने पढ़ाई के साथ रोज एक घंटा एक्सरसाइज करने पर जोर दिया। चाहे बास्केटबॉल खेलना हो या फिर जिम जाना, इससे उन्हें मानसिक तनाव कम करने और पढ़ाई के दबाव से बाहर निकलने में मदद मिली। उन्होंने कहा कि हर छात्र को ऐसी सुविधा नहीं मिल पाती।