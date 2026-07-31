टॉम हॉलैंड ने भारत में रचा इतिहास! Spider-Man: Brand New Day ने पहले ही दिन ‘पठान’ और ‘धुरंधर’ को छोड़ा पीछे

Spider-Man Brand New Day: टॉम हॉलैंड की 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत करते हुए इतिहास रच दिया है। फिल्म ने पहले ही दिन 60.60 करोड़ रुपये नेट की कमाई कर भारत में अब तक की सबसे बड़ी हॉलीवुड ओपनिंग का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही इसने 'एवेंजर्स: एंडगेम' और शाहरुख खान की 'पठान' जैसी बड़ी फिल्मों के ओपनिंग डे कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया।