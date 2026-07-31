‘धर्म हमेशा अधर्म पर जीतेगा’, Ramayana ट्रेलर देखकर संदीप रेड्डी वांगा का रिएक्शन वायरल

'रामायण' का ट्रेलर अपने विजुअल इफेक्ट्स, दमदार प्रोडक्शन डिजाइन और कलाकारों की परफॉर्मेंस की वजह से सुर्खियों में है। ट्रेलर में भगवान राम के किरदार में रणबीर कपूर का शांत और इमोशनल अंदाज देखने को मिला है, जबकि साई पल्लवी ने सीता के रूप में अपनी सादगी और गरिमा से प्रभावित किया है।तो वहीं, रावण के किरदार में यश की दमदार एंट्री सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। उनके लुक और स्क्रीन प्रेजेंस को लेकर दर्शकों के बीच लगातार बातचीत हो रही है। बता दें, फिल्म का एक बड़ा आकर्षण इसका सॉग भी है। ऑस्कर विजेता संगीतकार हैंस जिमर औरए.आर. रहमान ने पहली बार किसी भारतीय प्रोजेक्ट के लिए साथ काम किया है। ट्रेलर का बैकग्राउंड स्कोर इसके भव्य दृश्यों को और दमदार बनाता है।