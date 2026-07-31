‘जूता फेंक के मारूंगी’, Alliance में डेजी शाह की धमकी पर गौहर खान का पलटवार, पति जैद दरबार के सपोर्ट में कही बड़ी बात

शो अब अपने फिनाले की ओर बढ़ रहा है और मुकाबला लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। निखिल चिनप्पा और डेलबर आर्या के एलिमिनेशन के बाद रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि डेजी शाह, जैद दरबार, पायल गेमिंग और नीति टेलर इस हफ्ते 'टू बी डिलीटेड' जोन में हैं। तो वहीं, कुछ स्पॉइलर रिपोर्ट्स में एली गोनी के नया ACE बनने और फिनाले की टिकट हासिल करने का दावा किया गया है। हालांकि, इन दावों की शो के मेकर्स ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इसी तरह डेजी शाह के एलिमिनेशन की खबरें भी फिलहाल केवल अटकलों पर बेस्ड हैं।