‘लाइव स्ट्रीमिंग रैकेट, हमशक्ल लड़की और डीपफेक का खेल’, OTT की नई सीरीज ‘Service Girl’ बना चर्चा में

दिव्या और उसकी साथी इस गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए खुद सर्विस गर्ल बनकर इस नेटवर्क में घुसने का फैसला करती हैं। उनका मकसद अपनी हमशक्ल लड़की तक पहुंचना और पूरे रैकेट का सच सामने लाना है। ट्रेलर में सस्पेंस, थ्रिल और साइबर अपराध से जुड़ी कई परतें देखने को मिलती हैं। दरअसल, 'सर्विस गर्ल' में खुशी दुबे, मालोबिका बनर्जी, जहांगीर खान, हिमांशु भट्ट और निशाद वैद्य लीड रोल में नजर आएंगे। ये सीरीज हंगामा ओटीटी पर स्ट्रीम हो रही है।