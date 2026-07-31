‘कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का’, Ramayana ट्रेलर के बीच वायरल हुआ, ‘आदिपुरूष’ के हनुमान का ये डायलॉग

ये डॉयलॉग 'आदिपुरुष' में हनुमान के किरदार के लिए लिखा गया था और इसके राइटर मनोज मुंतशिर थे। रिलीज के समय इस डायलॉग की भाषा को लेकर फिल्म को भारी आलोचना का सामना करना पड़ा था। बता दें, प्रभास और कृति सेनन स्टारर 'आदिपुरुष' रिलीज के बाद VFX, किरदारों की प्रस्तुति और डायलॉग की वजह से लगातार विवादों में रही। फिल्म के कई डायलॉग सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए और बाद में कुछ डायलॉग बदले भी गए। दरअसल, लगभग 500 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने भारत में करीब 288.15 करोड़ रुपये नेट का कारोबार किया। हालांकि, फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से मिली-जुली नकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी मिलीं।