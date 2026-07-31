एक्स बॉयफ्रेंड के पति जैद दरबार को पप्पी देने पर गौहर खान ने दिया रिएक्शन, वीडियो शेयर करते हुए बोलीं- मजा आ गया

गौहर खान ने सिर्फ कुशाल और जैद की दोस्ती की ही तारीफ नहीं की, बल्कि अपने पति जैद दरबार की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि शो के दौरान जब भी उनकी करीबी दोस्त डेज़ी शाह के खिलाफ कोई बात हुई, जैद हमेशा उनके समर्थन में खड़े नजर आए। गौहर ने इसे जैद की सबसे अच्छी खूबियों में से एक बताया। इसके अलावा उन्होंने शो की कंटेस्टेंट मिनी माथुर के गेम की भी तारीफ की और उन्हें सबसे समझदार खिलाड़ियों में से एक बताया।