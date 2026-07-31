‘रोज जानवरों के साथ ऐसा होता है’, Oh My Dog देखकर इमोशनल हुईं मेनका गांधी, बताया हर फ्रेम सच्चा है

निर्देशक अमित राय की फिल्म 'ओह माय डॉग' अपने विषय और प्रस्तुति को लेकर लगातार चर्चा में बनी हुई है। हाल ही में

स्क्रीनिंग के बाद उन्होंने फिल्म की सराहना करते हुए कहा कि ये उन बेहतरीन फिल्मों में से एक है, जिन्हें उन्होंने अब तक देखा है। उनके मुताबिक फिल्म का हर फ्रेम बेहद वास्तविक और संवेदनशील तरीके से फिल्माया गया है। उन्होंने कहा कि जानवरों के साथ रोज होने वाली घटनाओं को जिस संवेदनशीलता से दिखाया गया है, उसे समझने के लिए गहरी दृष्टि की जरूरत होती है।