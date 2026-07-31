31 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

‘रोज जानवरों के साथ ऐसा होता है’, Oh My Dog देखकर इमोशनल हुईं मेनका गांधी, बताया हर फ्रेम सच्चा है

Pankaj Tripathi film: बीजेपी नेता और पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी ने पंकज त्रिपाठी की फिल्म 'ओह माय डॉग' को अब तक देखी गई सबसे अच्छी फिल्मों में से एक बताया।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jul 31, 2026

Pankaj Tripathi film

बीजेपी नेता मेनका गांधी ने 'ओह माय डॉग' पर किया रिएक्ट(IMDb)

Pankaj Tripathi film:पंकज त्रिपाठी स्टारर 'ओह माय डॉग' रिलीज से पहले ही सुर्खियों में है। दिल्ली में आयोजित फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग देखने पहुंचीं बीजेपी नेता और पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी ने फिल्म की जमकर तारीफ की। उन्होंने इसे "अब तक देखी गई सबसे अच्छी फिल्मों में से एक" बताया।

मेनका गांधी ने की फिल्म की खुलकर तारीफ

निर्देशक अमित राय की फिल्म 'ओह माय डॉग' अपने विषय और प्रस्तुति को लेकर लगातार चर्चा में बनी हुई है। हाल ही में
स्क्रीनिंग के बाद उन्होंने फिल्म की सराहना करते हुए कहा कि ये उन बेहतरीन फिल्मों में से एक है, जिन्हें उन्होंने अब तक देखा है। उनके मुताबिक फिल्म का हर फ्रेम बेहद वास्तविक और संवेदनशील तरीके से फिल्माया गया है। उन्होंने कहा कि जानवरों के साथ रोज होने वाली घटनाओं को जिस संवेदनशीलता से दिखाया गया है, उसे समझने के लिए गहरी दृष्टि की जरूरत होती है।

बता दें, स्टैंड-अप कॉमेडियन रवि गुप्ता ने भी फिल्म देखने के बाद इसकी जमकर तारीफ की। उन्होंने दर्शकों से अपील करते हुए कहा कि कुत्तों पर बनी ये फिल्म बेहद खूबसूरत और दमदार है और इसे थिएटर में जरूर देखना चाहिए।

250 कुत्तों की मौजूदगी बनी चर्चा का विषय

फिल्म 'ओह माय डॉग' पहले ही अपने ट्रेलर और इसमें शामिल करीब 250 कुत्तो की वजह से चर्चा में है। मेकर्स का दावा है कि फिल्म जानवरों और इंसानों के रिश्ते को भावनात्मक अंदाज में पेश करती है।

फिल्म पहले 31 जुलाई 2026 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसे 7 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। निर्देशक अमित राय ने बताया कि रिलीज आगे बढ़ाने का फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि उस समय सिनेमाघरों में 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे', 'द ओडिसी' और 'धमाल 4' जैसी बड़ी फिल्में चल रही थीं। उनका कहना है कि उनकी फिल्म का मुख्य दर्शक फैमिली ऑडियंस है और इतनी बड़ी फिल्मों के बीच पर्याप्त स्क्रीन मिलना मुश्किल था।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

31 Jul 2026 02:57 pm

Published on:

31 Jul 2026 02:35 pm

Hindi News / Entertainment / ‘रोज जानवरों के साथ ऐसा होता है’, Oh My Dog देखकर इमोशनल हुईं मेनका गांधी, बताया हर फ्रेम सच्चा है

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का’, Ramayana ट्रेलर के बीच वायरल हुआ, ‘आदिपुरूष’ के हनुमान का ये डायलॉग

Ramayana And Adipurush dialogue
मनोरंजन

“सलमान बिना ‘तेरे नाम’ अधूरी थी वैसे ही रणबीर बिना ‘रामायण’, राम के सपोर्ट में उतरी अभिनेत्री इंदिरा कृष्णन

Ramayana trailer Indira Krishnan support Ranbir Kapoor as ram after trolling said he is a superstar
बॉलीवुड

एक्स बॉयफ्रेंड के पति जैद दरबार को पप्पी देने पर गौहर खान ने दिया रिएक्शन, वीडियो शेयर करते हुए बोलीं- मजा आ गया

Gauahar Khan On Zaid Darbar-Kushal Tandon Kiss
मनोरंजन

श्वेता तिवारी का ‘धोखे’ पर तीखा बयान, राजा चौधरी के आरोपों से कड़ियां जोड़ने लगे नेटिजन्स

Shweta Tiwari break silence on raja chaudhary affair allegation said Now its time to pay back betrayal
TV न्यूज

‘क्या ये कियारा आडवाणी हैं?’ Batwara 1947 के पोस्टर में कनिका कपूर को देख फैंस हुए कन्फ्यूज, बोले- ‘चेहरा इतना मिलता-जुलता कैसे

Batwara 1947
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.