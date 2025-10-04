कालीन भैया का नया अवतार देखकर रणवीर सिंह का रिएक्शन, कहा – हम सुधर गए तो आप बिगड़ गए…

इन तस्वीरों को साझा करते हुए पंकज त्रिपाठी ने लिखा है, 'एक नई शुरुआत। ये किसी दिलचस्प चीज की शुरुआत है। आपको ये वाइब कैसा लगा…?' हालांकि पंकज त्रिपाठी के इस नए लुक पर इंटरनेट यूजर्स कई तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोई उनके स्टाइल की तारीफ कर रहा है, तो कोई उन्हें इस अवतार में देखकर हैरान है। लेकिन सबसे मजेदार कमेंट रणवीर सिंह का आया है, जो अपने अतरंगी फैशन सेंस के लिए फेमस हैं। रणवीर सिंह ने पंकज त्रिपाठी की तारीफ करते हुए लिखा, 'अरे! ये क्या, गुरुजी? हम सुधर गए, और तो आप बिगड़ गए?'