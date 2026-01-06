सांस लेने में तकलीफ… चेहरे पर सफेद पट्टी से लेयरिंग; एक्ट्रेस अदा शर्मा का सामने आया वीडियो

जानकरी के मुताबिक, अदा शर्मा अपनी आने वाली फिल्म के लिए लुक टेस्ट करवा रही थीं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि उनके चेहरे पर सफेद पट्टियों की कई लेयर लगाई जा रही हैं और उस पर अलग-अलग तरह के लिक्विड डाले जा रहे हैं, ताकि उन्हें गोरिल्ला जैसा लुक दिया जा सके। इस मेकओवर में करीब दो घंटे लगे, और इस दौरान अदा को सांस लेने में काफी मुश्किल हुई। फिर भी उन्होंने पूरे धैर्य से यह प्रोसेस पूरा किया।