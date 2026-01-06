6 जनवरी 2026,

बॉलीवुड

सांस लेने में तकलीफ… चेहरे पर सफेद पट्टी से लेयरिंग; एक्ट्रेस अदा शर्मा का सामने आया वीडियो

Adah Sharma: ऐसा क्या हो गया कि एक्ट्रेस अदा शर्मा 2 घंटे तक घुटन में रहीं, उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई। चलिए आपको पूरी बात बताते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 06, 2026

adah ki adah

एक्ट्रेस अदा शर्मा (इमेज सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)

Adah Sharma Latest Video: दो घंटे तक घुटन, चेहरे पर सफेद पट्टियों की मोटी लेयर आखिर ऐसा क्या हुआ कि ‘द केरल स्टोरी’ फेम एक्ट्रेस अदा शर्मा इस हालत में पहुंच गईं? सोशल मीडिया पर सामने आए उनके ताजा वीडियो ने हर किसी को चौंका दिया है, जिसमें अदा का पूरा चेहरा सफेद पट्टियों से ढका हुआ दिखाई दे रहा है।

अपकमिंग फिल्म की तैयारी में एक्ट्रेस

जानकरी के मुताबिक, अदा शर्मा अपनी आने वाली फिल्म के लिए लुक टेस्ट करवा रही थीं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि उनके चेहरे पर सफेद पट्टियों की कई लेयर लगाई जा रही हैं और उस पर अलग-अलग तरह के लिक्विड डाले जा रहे हैं, ताकि उन्हें गोरिल्ला जैसा लुक दिया जा सके। इस मेकओवर में करीब दो घंटे लगे, और इस दौरान अदा को सांस लेने में काफी मुश्किल हुई। फिर भी उन्होंने पूरे धैर्य से यह प्रोसेस पूरा किया।

एक्ट्रेस ने खुद किया वीडियो शेयर

एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा- “एक्टर बनना है तो सांस लेना छोड़ दो। नया साल, नया चेहरा नया साल, नया काल, वही हाल। प्लीज फोन उठाना मेरी कैपेसिटी के बाहर है। यह 30 सेकंड में 2 घंटे का टाइम लैप्स है। मुझे बहुत ज्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक है लेकिन प्यार के लिए क्या क्या करना पड़ता है।”

वीडियो देख एक यूजर ने कमेंट सेक्शन में लिखा- “आपको घुटन नहीं होती क्या?”, दूसरे ने लिखा- “मैम ये कौन सी मूवी की तैयारी चल रही है?” ऐसे ढेरों प्रश्न फैंस के मन में उठ रहे हैं। बता दें आखिरी बार एक्ट्रेस को 'रीटा सान्याल' वेब सीरीज में नजर आईं थीं, लेकिन अब वे अपनी अपकमिंग फिल्म की तैयारियों में जुटी हैं।

नवंबर में हुआ था दादी का निधन

पिछले साल नवंबर, 2025 में एक्ट्रेस की दादी का निधन हो गया था। एक्ट्रेस अपनी दादी के बेहद करीब थीं। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्होंने बताया कि ओम शांति। हमारी पाती (मेरी दादी) को ऐसे ही याद किया जाना चाहिए। उनका 3 दिन पहले निधन हो गया।

एक चुटकी में उड़ाए करोड़ों… दो बॉलीवुड स्टार और एक फेमस क्रिकेटर के साथ भयंकर फर्जीवाड़ा
बॉलीवुड
Scam On Fake Projects

