एक चुटकी में उड़ाए करोड़ों… दो बॉलीवुड स्टार और एक फेमस क्रिकेटर के साथ भयंकर फर्जीवाड़ा

एफआईआर में बताया गया है कि अगस्त 2024 में सुरेखा ने, आशय शास्त्री की मदद से, कंपनी को बताया कि वह एक्ट्रेस दिया मिर्जा को लेकर हैवेल्स का एक बड़ा विज्ञापन प्रोजेक्ट लेकर आया है। उसने दावा किया कि प्रोडक्शन हाउस को 31 लाख रुपये देने हैं। लेकिन बाद में पता चला कि प्रोडक्शन हाउस के प्रमुख को तो 62 लाख रुपये की डील बताई गई थी। पैसों की इस भारी विसंगति ने कंपनी को शक में डाल दिया और जांच शुरू होते ही फर्जी प्रोजेक्ट्स की लंबी लिस्ट सामने आने लगी।