एक चुटकी में उड़ाए करोड़ों… दो बॉलीवुड स्टार और एक फेमस क्रिकेटर के साथ भयंकर फर्जीवाड़ा

Scam News: भारतीय क्रिकेटर केएल राहुल उनकी पत्नी अथिया शेट्टी और बॉलीवुड स्टार अरशद वारसी के नाम पर जालसाजों ने करोड़ों रूपये की ठगी कर डाली।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 05, 2026

Scam On Fake Projects

केएल राहुल-अथिया शेट्टी और अरशद वारसी के नाम पर करोड़ों का फ्रॉड (इमेज सोर्स: स्टार्स इंस्टाग्राम पोस्ट स्क्रीनशॉट)

Scam On Fake Projects: बॉलीवुड और क्रिकेट जगत का नाम इस्तेमाल कर किए गए एक बड़े फर्जीवाड़े ने सबको चौंका दिया है। जालसाजों ने भारतीय क्रिकेटर केएल राहुल, उनकी पत्नी व अभिनेत्री अथिया शेट्टी और एक्टर अरशद वारसी के नाम पर न सिर्फ झूठे दस्तावेज तैयार किए, बल्कि देखते ही देखते कंपनी से करोड़ों रुपये हड़प भी लिए। मशहूर हस्तियों की पहचान का दुरुपयोग कर रचा गया यह षड्यंत्र अब एक हाई-प्रोफाइल ठगी मामले में बदल चुका है। चलिए जानते हैं पूरा मामला?

ऐसे किए करोड़ों गबन

ताजा जानकारी के मुताबिक, मुंबई की एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी में इन स्टार्स के नाम पर 1.41 करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा हुआ है। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने अथिया शेट्टी और केएल राहुल के नकली इनवॉइस, साथ ही अरशद वारसी के नाम से फर्जी ईमेल आईडी बनाकर कंपनी के भीतर एक फर्जी प्रोजेक्ट तैयार किया और उससे भारी भरकम रकम हड़प ली।

जांच में जिन तीन कर्मचारियों के नाम सामने आए हैं, इनमें ऋषभ सुरेखा, यश नागरकोटी और आशय शास्त्री। इन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) (धोखाधड़ी) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

शिकायत कंपनी की कर्मचारी जेनी एंथोनी ने दर्ज कराई है। अधिकारी वित्तीय लेन-देन की पड़ताल कर रहे हैं। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन मामला तेजी से चर्चा में है क्योंकि इसमें मशहूर हस्तियों की पहचान का दुरुपयोग किया गया है।

कंपनी का पैसा सीधे अपने अकाउंट में

फर्जीवाड़े की परतें तब खुलनी शुरू हुईं जब सामने आया कि 52 लाख रुपये से अधिक की रकम सीधे आरोपी ऋषभ सुरेखा के निजी बैंक खाते में भेजी गई थी। यही सबसे बड़ा सबूत था जिसने पूरे घोटाले को उजागर कर दिया।

एफआईआर में बताया गया है कि अगस्त 2024 में सुरेखा ने, आशय शास्त्री की मदद से, कंपनी को बताया कि वह एक्ट्रेस दिया मिर्जा को लेकर हैवेल्स का एक बड़ा विज्ञापन प्रोजेक्ट लेकर आया है। उसने दावा किया कि प्रोडक्शन हाउस को 31 लाख रुपये देने हैं। लेकिन बाद में पता चला कि प्रोडक्शन हाउस के प्रमुख को तो 62 लाख रुपये की डील बताई गई थी। पैसों की इस भारी विसंगति ने कंपनी को शक में डाल दिया और जांच शुरू होते ही फर्जी प्रोजेक्ट्स की लंबी लिस्ट सामने आने लगी।

