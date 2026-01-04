यह मेरी प्रॉपर्टी है…, सुपरस्टार यश की मां को खाली करनी पड़ी कब्जे की जमीन, शख्स लगा रहा था कोर्ट के चक्कर

4 जनवरी 2026,

टॉलीवुड

यह मेरी प्रॉपर्टी है…, सुपरस्टार यश की मां को खाली करनी पड़ी कब्जे की जमीन, शख्स लगा रहा था कोर्ट के चक्कर

Yash Mother Legal Case: साउथ सुपरस्टार यश की मां पुष्पा पर जमीन हड़पने का आरोप था, देवराजू नाम का एक शख्स अपनी प्रॉपर्टी के लिए बार-बार कोर्ट का चक्कर लगा रहा था… पूरा मामला जानने के लिए पढ़िए पूरी खबर।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 04, 2026

Yash Mother Land Encroachment Case

सुपरस्टार यश की मां पर लगा धोखधड़ी का आरोप (इमेज सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट और IMDb)

Yash Mother Land Encroachment Case: साउथ सुपरस्टार यश की मां पुष्पा एक बड़े जमीन विवाद को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं। देवराजू नाम के एक व्यक्ति ने उन पर अपनी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का गंभीर आरोप लगाया था, जिसके लिए वह लंबे समय से कोर्ट के चक्कर काट रहा था। आखिरकार अदालत के आदेश पर विवादित जमीन को खाली कराया गया, जिससे मामला एक बार फिर गर्मा गया है।

क्या है मामला?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, देवराजू, जो इस जमीन के जीपीए धारक हैं, ने आरोप लगाया कि यश की मां पुष्पा अरुण कुमार ने हसन के विद्यानगर स्थित उसके प्लॉट के करीब 1,500 वर्ग फुट हिस्से पर कब्जा कर लिया। देवराजू का कहना है कि जमीन पर मालिकाना हक उसका था, लेकिन पुष्पा ने वहां बिना अनुमति एक बड़ा परिसर खड़ा कर दिया, जिसके बाद उसने इसका विरोध किया।

विवादों में पहले भी फंस चुकी हैं अभिनेता की मां

यह पहला मौका नहीं है जब यश की मां किसी विवाद के चलते सुर्खियों में आई हों। इससे पहले भी वे 65 लाख रुपये की एक बड़ी धोखाधड़ी का शिकार हो चुकी हैं। उस समय उन्होंने फिल्म प्रमोटर हरीश अरासु के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि हरीश को कन्नड़ फिल्म ‘कोथलावाड़ी’ के प्रमोशन का जिम्मा दिया गया था। प्रमोशन में सिर्फ 2.3 लाख रुपये खर्च होने थे, लेकिन हरीश ने कथित तौर पर फिल्म के नाम पर अलग-अलग लोगों से 24 लाख रुपये जुटा लिए।

इतना ही नहीं, प्रिंट मीडिया विज्ञापन के लिए पुष्पा अरुण कुमार ने उसे 65 लाख रुपये भी दिए थे, लेकिन फिल्म का प्रमोशन लगभग ठप ही रहा। जब पैसे का हिसाब मांगा गया, तो हरीश ने न केवल बदसलूकी की, बल्कि फिल्म का नकारात्मक प्रचार करने की धमकी भी दी, जिससे मामला और गंभीर हो गया।

बता दें यश की मां पुष्पा अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस भी चलाती हैं, जिसका नाम पीए प्रोडक्शंस हाउस है। इसी बैनर के तहत इस साल कन्नड़ फिल्म ‘कोथलावाड़ी’ बनाई गई थी, जो 1 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।

‘टॉक्सिक’ में नजर आएंगे यश

यश बहुत जल्द अपनी अपकमिंग बिग-बजट फिल्म ‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ में दमदार अंदाज में नजर आने वाले हैं। यह एक पीरियड गैंगस्टर ड्रामा है, जिसकी कहानी खुद यश और गीतू मोहनदास ने मिलकर लिखी है। फिल्म का निर्देशन भी गीतू मोहनदास कर रही हैं, जिससे प्रोजेक्ट को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है। फिल्म की स्टारकास्ट भी किसी ब्लॉकबस्टर से कम नहीं है, इसमें यश के साथ नयनतारा, कियारा आडवाणी और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगी। वहीं, तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत, अक्षय ओबेरॉय, टोविनो थॉमस और सुदेव नायर जैसे कलाकारों के जुड़ने से फिल्म का स्केल और बड़ा हो गया है।

