यह मेरी प्रॉपर्टी है…, सुपरस्टार यश की मां को खाली करनी पड़ी कब्जे की जमीन, शख्स लगा रहा था कोर्ट के चक्कर

यश बहुत जल्द अपनी अपकमिंग बिग-बजट फिल्म ‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ में दमदार अंदाज में नजर आने वाले हैं। यह एक पीरियड गैंगस्टर ड्रामा है, जिसकी कहानी खुद यश और गीतू मोहनदास ने मिलकर लिखी है। फिल्म का निर्देशन भी गीतू मोहनदास कर रही हैं, जिससे प्रोजेक्ट को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है। फिल्म की स्टारकास्ट भी किसी ब्लॉकबस्टर से कम नहीं है, इसमें यश के साथ नयनतारा, कियारा आडवाणी और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगी। वहीं, तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत, अक्षय ओबेरॉय, टोविनो थॉमस और सुदेव नायर जैसे कलाकारों के जुड़ने से फिल्म का स्केल और बड़ा हो गया है।