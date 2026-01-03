3 जनवरी 2026,

टॉलीवुड

हम पार्ट-2 नहीं बना रहे हैं… डर गए विजय देवरकोंडा की फिल्म ‘किंगडम’ के मेकर्स?

Kingdom 2 Movie Latest Update: विजय देवरकोंडा की फिल्म ‘किंगडम’ का सीक्वल नहीं आएगा। इस बात की घोषणा खुद फिल्म के मेकर्स ने कर दी है। उनका कहना है कि ये फिल्म अब… जानिए ताजा अपडेट।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 03, 2026

Kingdom Movie Update

विजय देवरकोंडा की फिल्म ‘किंगडम’ का ल नहीं आएगा सीक्वल; जानिए वजह? (इमेज सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)

Vijay Devarakonda Movie Kingdom 2 Latest Update: साउथ स्टार विजय देवरकोंडा की फिल्म ‘किंगडम’ को लेकर फैंस जिस सीक्वल का इंतजार कर रहे थे, उस पर अब मेकर्स ने पूरा ब्रेक लगा दिया है। उन्होंने कहा कि ‘हम पार्ट-2 नहीं बना रहे…’, इस ऐलान के साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मेकर्स पीछे हट गए? क्या कोई बड़ा रिस्क था या फिर कुछ और बात है? आइए जानते हैं इस पूरे मामले का ताजा अपडेट।

क्या है पूरा मामला?

जुलाई 2025 में रिलीज हुई विजय देवरकोंडा की फिल्म ‘किंगडम’ बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई थी। इस फिल्म ने सिर्फ 85 करोड़ रुपये की कमाई की थी। तब मेकर्स को तगड़ा झटका लगा था। यही कारण है कि इसके प्रोड्यूसर नागा वामसी ने साफ कर दिया है कि अब ‘किंगडम 2’ नहीं बनेगी।

आइडलब्रेन को दिए इंटरव्यू में जब वामसी से सीक्वल को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा- “नहीं, हम इसे आगे नहीं बना रहे।” वहीं, फिल्म के खराब प्रदर्शन पर उन्होंने किसी भी तरह की चर्चा से इनकार कर दिया। उन्होंने बस इतना कहा कि अब इस विषय पर बात करना डायरेक्टर गौतम के लिए नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए वह इस मामले को यहीं खत्म मानते हैं। दिलचस्प बात यह है कि वामसी ने यह जरूर बताया कि वह आगे भी गौतम तिन्नानुरी के साथ काम करेंगे। उन्होंने खुलासा किया कि डायरेक्टर इस समय एक नई और बिल्कुल अलग तरह की फिल्म पर काम कर रहे हैं।

विजय देवरकोंडा की अपकमिंग फिल्में

‘किंगडम’ कैंसिल हो जाने के बाद विजय देवरकोंडा के फैंस के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। हालांकि एक्टर बहुत जल्द ‘जन गण मन’ और 'रोडी जनार्दन’ (Rowdy Janardhana) में नजर आने वाले हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो ये दोनों ही फिल्में 2026 के अंत तक रिलीज हो सकती है।

बता दें ‘राउडी जनार्धना’ मशहूर प्रोडक्शन हाउस श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन्स के बैनर तले बनाई जा रही है। यह एक एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसमें कीर्ति सुरेश लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आएंगी। फिल्म का निर्देशन रवि किरण कोला कर रहे हैं। इसे तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम पांचों भाषाओं में रिलीज किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

‘सैयारा’ की तरह थियेटर में फिर फूट-फूटकर रोएंगे दर्शक, डेयरिंग लव-स्टोरी देखने के लिए हो जाइए तैयार
बॉलीवुड
Maayabimbum A 2005 Love Story

संबंधित विषय:

Entertainment

tollywood

Published on:

03 Jan 2026 05:45 pm

Hindi News / Entertainment / Tollywood / हम पार्ट-2 नहीं बना रहे हैं… डर गए विजय देवरकोंडा की फिल्म 'किंगडम' के मेकर्स?

टॉलीवुड

मनोरंजन

