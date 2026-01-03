हम पार्ट-2 नहीं बना रहे हैं… डर गए विजय देवरकोंडा की फिल्म ‘किंगडम’ के मेकर्स?

आइडलब्रेन को दिए इंटरव्यू में जब वामसी से सीक्वल को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा- “नहीं, हम इसे आगे नहीं बना रहे।” वहीं, फिल्म के खराब प्रदर्शन पर उन्होंने किसी भी तरह की चर्चा से इनकार कर दिया। उन्होंने बस इतना कहा कि अब इस विषय पर बात करना डायरेक्टर गौतम के लिए नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए वह इस मामले को यहीं खत्म मानते हैं। दिलचस्प बात यह है कि वामसी ने यह जरूर बताया कि वह आगे भी गौतम तिन्नानुरी के साथ काम करेंगे। उन्होंने खुलासा किया कि डायरेक्टर इस समय एक नई और बिल्कुल अलग तरह की फिल्म पर काम कर रहे हैं।