2 घंटे 40 मिनट की ये फिल्म OTT पर हुई रिलीज, इस प्लेटफॉर्म पर स्पाई एक्शन से मचेगा धमाल!

Kingdom OTT Release: साउथ के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की एक्शन से भरपूर फिल्म 'किंगडम' अब ओटीटी पर आ गई है। 31 जुलाई को बॉक्स ऑफिस में धमाल मचाने के बाद ये फिल्म अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्शकों का मनोरंजन करेगी। जो लोग इस फिल्म को सिनेमाघर में नहीं देख पाए थे वह इसे अब OTT पर देख सकते हैं और अपना वीकेंड शानदार बना सकते हैं। आइये जानते हैं।