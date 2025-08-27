Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

ऋतिक रोशन लेंगे गर्लफ्रेंड सबा से हर महीने 75 हजार, बड़ी वजह आई सामने

Hrithik Roshan Girlfriend Saba Azad: ऋतिक रोशन को लेकर खबर है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड से हर महीने पूरे 75 हजार रुपये लेंगे। ऐसा वह क्यों करेंगे आईये जानते हैं...

मुंबई

Priyanka Dagar

Aug 27, 2025

Hrithik Roshan rents sea facing Mumbai flat girlfriend Saba Azad
ऋतिक रोशन और गर्लफ्रेंड सबा आजाद की एक्स से ली गई तस्वीर

Hrithik Roshan Girlfriend Saba Azad: 'कृष 4' के एक्टर और निर्माता ऋतिक रोशन अपनी फिल्मों के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर वह गर्लफ्रेंड सबा आजाद को लेकर छाए हुए हैं। हर कोई जानता है कि वह सबा से कितना प्यार करते हैं, उनका कितना ध्यान रखते है। दोनों के सोशल मीडिया पर कई फोटो और फोटो सामने आते रहते हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ और है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ऋतिक रोशन ने अपनी गर्लफ्रेंड सबा को अपना अपार्टमेंट किराए पर दे दिया है।

ऋतिक रोशन ने गर्लफ्रेंड सबा को दिया अपना घर (Hrithik Roshan Girlfriend Saba Azad)

ऋतिक रोशन ने ये फैसला क्यों और किस वजह से लिया है, ये कोई नहीं जानता लेकिन एक्टर ने अपना मुंबई के जुहू इलाके में स्थित लग्जरी सी-फेसिंग अपार्टमेंट किराए पर सबा को दे दिया है। जी हां! ऋतिक के इस घर पर अब उनकी गर्लफ्रेंड सबा का राज होगा। एक्टर ने जिस घर को मेहनत से बनवाया है उसपर अब उनकी सबा का हक होगा। ऋतिक को वह अब रेंट के रूप में हर महीने 75 हजार रुपये देंगी।

ये भी पढ़ें

युजवेंद्र चहल को धनश्री ने मारा ताना? नए शो में एंट्री करते ही बोलीं- भरोसा बहुत पहले ही टूटा…
OTT
​​Dhanashree said broken trust amid yuzvendra chahal Divorce in Ashneer Grover New Show Rise and Fall

हर महीने देंगे होंगे 75 हजार रुपये (Hrithik Roshan rents Mumbai flat to girlfriend Saba Azad)

न्यूज18 के मुताबिक, यह फ्लैट ‘मन्नत अपार्टमेंट’ नाम की बिल्डिंग के 15वें फ्लोर पर है। सबा यहां एक साल तक रहेंगी और इसके लिए वह हर महीने 75,000 रुपये किराया अदा करेंगी। इस घर का साइज लगभग 1,100 स्क्वायर फीट है और इसमें सी-फेसिंग बालकनी, मॉडर्न इंटीरियर और सभी लग्जरी सुविधाएं मौजूद हैं।

सबा आजाद की है परिवार से अच्छी बॉन्डिंग

बता दें, सबा आजाद बॉलीवुड की एक्ट्रेस होन के साथ-साथ सिंगर और परफॉर्मर भी हैं। वह फिल्मों के अलावा म्यूजिक बैंड्स और थिएटर में भी काम करती हैं। ऋतिक और सबा को कई बार एक साथ देखा जाता आया है। यहां तक कि ऋतिक के बच्चों और परिवार के साथ भी सबा की कई तस्वीरें आती हैं जिससे पता चलता है कि उनकी बॉन्डिंग हर किसी के साथ अच्छी है।

ये भी पढ़ें

मंदिर के तालाब में इस एक्ट्रेस ने की ये हरकत, वीडियो Leak होने के बाद मांगनी पड़ी माफी
टॉलीवुड
Jasmine Jaffer washing feet in Guruvayur Templ

खबर शेयर करें:

Published on:

27 Aug 2025 08:12 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ऋतिक रोशन लेंगे गर्लफ्रेंड सबा से हर महीने 75 हजार, बड़ी वजह आई सामने

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.