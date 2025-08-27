ऋतिक रोशन लेंगे गर्लफ्रेंड सबा से हर महीने 75 हजार, बड़ी वजह आई सामने

Hrithik Roshan Girlfriend Saba Azad: 'कृष 4' के एक्टर और निर्माता ऋतिक रोशन अपनी फिल्मों के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर वह गर्लफ्रेंड सबा आजाद को लेकर छाए हुए हैं। हर कोई जानता है कि वह सबा से कितना प्यार करते हैं, उनका कितना ध्यान रखते है। दोनों के सोशल मीडिया पर कई फोटो और फोटो सामने आते रहते हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ और है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ऋतिक रोशन ने अपनी गर्लफ्रेंड सबा को अपना अपार्टमेंट किराए पर दे दिया है।