ऋतिक रोशन लेंगे गर्लफ्रेंड सबा से हर महीने 75 हजार, बड़ी वजह आई सामने

Hrithik Roshan Girlfriend Saba Azad: 'कृष 4' के एक्टर और निर्माता ऋतिक रोशन अपनी फिल्मों के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर वह गर्लफ्रेंड सबा आजाद को लेकर छाए हुए हैं। हर कोई जानता है कि वह सबा से कितना प्यार करते हैं, उनका कितना ध्यान रखते है। दोनों के सोशल मीडिया पर कई फोटो और फोटो सामने आते रहते हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ और है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ऋतिक रोशन ने अपनी गर्लफ्रेंड सबा को अपना अपार्टमेंट किराए पर दे दिया है।
ऋतिक रोशन ने ये फैसला क्यों और किस वजह से लिया है, ये कोई नहीं जानता लेकिन एक्टर ने अपना मुंबई के जुहू इलाके में स्थित लग्जरी सी-फेसिंग अपार्टमेंट किराए पर सबा को दे दिया है। जी हां! ऋतिक के इस घर पर अब उनकी गर्लफ्रेंड सबा का राज होगा। एक्टर ने जिस घर को मेहनत से बनवाया है उसपर अब उनकी सबा का हक होगा। ऋतिक को वह अब रेंट के रूप में हर महीने 75 हजार रुपये देंगी।
न्यूज18 के मुताबिक, यह फ्लैट ‘मन्नत अपार्टमेंट’ नाम की बिल्डिंग के 15वें फ्लोर पर है। सबा यहां एक साल तक रहेंगी और इसके लिए वह हर महीने 75,000 रुपये किराया अदा करेंगी। इस घर का साइज लगभग 1,100 स्क्वायर फीट है और इसमें सी-फेसिंग बालकनी, मॉडर्न इंटीरियर और सभी लग्जरी सुविधाएं मौजूद हैं।
बता दें, सबा आजाद बॉलीवुड की एक्ट्रेस होन के साथ-साथ सिंगर और परफॉर्मर भी हैं। वह फिल्मों के अलावा म्यूजिक बैंड्स और थिएटर में भी काम करती हैं। ऋतिक और सबा को कई बार एक साथ देखा जाता आया है। यहां तक कि ऋतिक के बच्चों और परिवार के साथ भी सबा की कई तस्वीरें आती हैं जिससे पता चलता है कि उनकी बॉन्डिंग हर किसी के साथ अच्छी है।