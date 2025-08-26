मंदिर के तालाब में इस एक्ट्रेस ने की ये हरकत, वीडियो Leak होने के बाद मांगनी पड़ी माफी

बता दें, जैस्मिन जाफर केरल की एक जानी-मानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एक्ट्रेस भी हैं, जिनके इंस्टाग्राम पर 8 लाख से ज्यादा और यूट्यूब पर 1.6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। उन्हें बिग बॉस मलयालम सीजन 6 की कंटेस्टेंट के तौर पर खास पहचान मिली थी, जहां वे सेकंड रनर-अप रही थीं। जैस्मिन शो के दौरान भी काफी विवादों का हिस्सा बनी थीं, जब सह-कंटेस्टेंट गैबरी जोस के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ीं, जबकि उनकी सगाई पहले ही हो चुकी थी। शो से बाहर आने के बाद उनके मंगेतर अफजल अमीर ने उनसे सगाई तोड़ ली थी।