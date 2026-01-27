27 जनवरी 2026,

टॉलीवुड

‘गांधी टॉक्स’ में विजय सेतुपति का भौकाल, धमाकेदार ट्रेलर हुआ रिलीज

Gnadhi Talks Trailer Out: विजय सेतुपति-अदिति राव हैदरी स्टारर 'गांधी टॉक्स' का रोंगटे खड़े देने वाला ट्रेलर मेकर्स ने रिलीज कर दिया है। ये फिल्म कब सिनेमाघरों में दस्तक देगी चलिए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 27, 2026

Gnadhi Talks Trailer Release

विजय सेतुपति स्टारर गांधी टॉक्स का ट्रेलर रिलीज (इमेज सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)

Gnadhi Talks Trailer Release: साउथ सिनेमा के स्टार विजय सेतुपति एक बार फिर अपने भौकाल अवतार में लौट आए हैं, खास बात ये है कि इस बार उनके साथ अरविंद स्वामी और अदिति राव हैदरी भी स्क्रीन पर नजर आने वाले हैं।

डायरेक्टर किशोर बेलेकर की अनोखी साइलेंट फिल्म ‘गांधी टॉक्स’ का ट्रेलर रिलीज होते ही इंटरनेट पर छा गया है। बिना डायलॉग के भी इतनी जबरदस्त इमोशनल कहानी, सस्पेंस और रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रेलर ने दर्शकों की उत्सुकता कई गुना बढ़ा दी है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर यह अनोखी फिल्म सिनेमाघरों में कब दस्तक देगी।

आखिर कब होगी ये फिल्म रिलीज

फिल्म के ट्रेलर का लिंक अपनी X टाइमलाइन पर शेयर करते हुए, एक्टर विजय सेतुपति ने लिखा, "हर कहानी को शब्दों की जरूरत नहीं होती। कुछ महसूस करने के लिए होती हैं। इस बार, स्क्रीन बात नहीं करती। यह आपको सुनने पर मजबूर करती है। ‘GandhiTalks’ ट्रेलर अब आ गया है। 30 जनवरी को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।"

ट्रेलर में क्या है खास?

ट्रेलर से साफ पता चल रहा है कि कहानी दो मुख्य किरदारों- विजय सेतुपति और अरविंद स्वामी के इर्द-गिर्द घूमती है। विजय सेतुपति एक गरीब परिवार से हैं और अपनी बूढ़ी मां की देखभाल करते हैं, जबकि अरविंद स्वामी एक अमीर बिजनेसमैन हैं, जो कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हैं।

ट्रेलर में यह भी दिखाया गया है कि विजय सेतुपति की पड़ोसी अदिति राव हैदरी उनसे प्यार करने लगती हैं, और दोनों के बीच धीरे-धीरे एक प्यारी सी लव स्टोरी बन जाती है। अदिति तो उनसे शादी की बात भी कहती हुई नजर आती हैं।

कहानी में मोड़ तब आता है जब दोनों पुरुष अपनी-अपनी जिंदगी में बड़ी मुश्किलों से गुजरते हैं। इन हालातों का असर उनके व्यवहार और फैसलों पर साफ दिखता है, अरविंद स्वामी जहां बंदूक उठाते नजर आते हैं, वहीं विजय सेतुपति के हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट है, जिस पर लिखा है, “मुझे बचा लो…”

Published on:

27 Jan 2026 05:54 pm

