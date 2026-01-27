‘गांधी टॉक्स’ में विजय सेतुपति का भौकाल, धमाकेदार ट्रेलर हुआ रिलीज

डायरेक्टर किशोर बेलेकर की अनोखी साइलेंट फिल्म ‘गांधी टॉक्स’ का ट्रेलर रिलीज होते ही इंटरनेट पर छा गया है। बिना डायलॉग के भी इतनी जबरदस्त इमोशनल कहानी, सस्पेंस और रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रेलर ने दर्शकों की उत्सुकता कई गुना बढ़ा दी है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर यह अनोखी फिल्म सिनेमाघरों में कब दस्तक देगी।