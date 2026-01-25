गणतंत्र दिवस स्पेशल: पर्दे के पीछे छुपे हुए सिपाही, 90% लोगों को नहीं पता इन एक्टर्स की सच्चाई!

गणतंत्र दिवस स्पेशल: फिल्मों में वीरता का जलवा दिखाने वाले कई सितारों की असल जिंदगी भी किसी फिल्म से कम नहीं रही। गणतंत्र दिवस के इस खास मौके पर हम आपको उन कलाकारों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी देशभक्ति केवल पर्दे तक सीमित नहीं थी। ये वे चेहरे हैं जिन्होंने कैमरे के सामने हीरो बनकर लाखों दिल जीते, लेकिन उससे पहले असल जिंदगी में वर्दी पहनकर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाई।